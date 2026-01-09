Além do leito: Passeio terapêutico promove bem-estar e humanização no PS Dr. Roberto Macedo

Iniciativa da fisioterapia leva pacientes para áreas externas em Belém, focando no acolhimento e na saúde mental durante a recuperação.

“Foi bom sentir o sol e o vento no rosto”. O desabafo de Victor Hugo Gomes Costa, de 40 anos, resume o impacto do seu primeiro passeio terapêutico nos jardins do Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo (PSRM). Internado em Belém para tratar sequelas graves de diabetes e hipertensão, o morador da Pedreira experimentou, na última quinta-feira (8), uma quebra na rotina hospitalar que vai muito além do lazer: trata-se de uma ferramenta científica de recuperação.

Organizada pela equipe de Fisioterapia com suporte multiprofissional, a iniciativa visa tratar o paciente em sua totalidade. Segundo o clínico Elias Salviano, Victor Hugo enfrenta limitações físicas e sociais severas, e o contato com o ambiente externo é fundamental para o tratamento psicológico e físico. O passeio contou com a supervisão de psicólogos, fisioterapeutas e até do setor de Infectologia, garantindo segurança total no transporte.

Para a psicóloga Thais Pamplona, o momento reforça o vínculo entre a equipe e o paciente, provando que ele é visto como pessoa, e não apenas como um diagnóstico. Já a coordenadora de Reabilitação, Jéssica Teixeira, destaca que o banho de sol e a paisagem natural devolvem sensações do cotidiano, melhorando a autoestima e a esperança durante a internação.

Serviço:

