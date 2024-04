Alessandra Negrini critica site da Globo após matéria sobre ela

A atriz Alessandra Negrini usou suas redes sociais para fazer duras críticas ao Gshow, site de entretenimento do Grupo Globo, por uma matéria sobre ela que trazia o título: “Alessandra Negrini se esbalda em noitada com Rael e amigos, de shortinho e barriga de fora”. Para a artista, o conteúdo em questão é “sexista, machista e etarista”.

Na postagem, feita nesta sexta-feira (19) em seu perfil no Instagram, Alessandra questionou o motivo de o conteúdo focar no fato de que ela estava com “shortinho e barriga de fora”.

– Qual foi a minha surpresa quando acordo de manhã com uma notícia importantíssima. Por que será que eu me espantei com essa notícia? De shortinho e barriga de fora? Por que isso é o que veio escrito? Agora isso é uma questão? Por quê? Por acaso estava nevando lá fora? Porque, se estivesse nevando e eu usando um shortinho e de barriga de fora, realmente acho que é notícia – indagou.

Fonte: Pleno News/Foto: Adriana Spaca/AgNews