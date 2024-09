Alunos da Escola Bosque participam de cursinho preparatório para o Enem

A Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Escola Bosque (Funbosque), está realizando cursinho preparatório para Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) voltado aos estudantes do ensino médio da fundação e a comunidade em geral do Distrito de Outeiro.

A aula inaugural foi realizada ontem, sábado, 14, no auditório da Funbosque. A disciplina ministrada no primeiro dia foi a de matemática. O estudante Kaique Pacheco, 17 anos, vai prestar vestibular para o curso de biologia. Aluno da Funbosque e morador de Outeiro, o jovem destacou a importância de ter esse reforço no ensino.

PREPARAÇÃO

“Eu estava precisando de um cursinho preparatório. Não tenho condições de pagar por fora e fiquei muito feliz em poder participar. Vai me ajudar na realização do meu sonho, que é passar para universidade”.

As aulas do cursinho preparatório serão realizadas ao sábados, durante os meses de setembro e outubro. Mais de 26 professores voluntários dividirão a carga horária, explicou o coordenador do Ensino médio da Escola Bosque, Carlos Alencar.

“É um projeto de cunho social para os nossos alunos e a comunidade em geral do Distrito de Outeiro. Eles terão esse reforço no aprendizado até a véspera da prova”.

Imagens: Agência Belém