Ananindeua moderniza frota de ônibus e oferece transporte de qualidade

O prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel Santos, assinou, na quarta-feira, 27, o contrato para a entrega de 59 novos ônibus, que já começam a operar na segunda quinzena de julho em rota intramunicipal. Com a implementação da Lei 3.053/2023, a população da cidade passará a contar com um serviço de transporte público de alta qualidade. Os veículos são equipados com ar-condicionado, wi-fi, elevadores para pessoas com deficiência (PCD), poltronas acolchoadas, assentos para pessoas com mobilidade reduzida e piso de alumínio antiderrapante, proporcionando mais conforto e acessibilidade aos usuários. A tarifa estabelecida é de R$ 3,60, a menor de toda a região metropolitana.

Além de priorizar o conforto dos passageiros, a Prefeitura de Ananindeua investiu em uma frota mais sustentável. Os novos ônibus possuem motorização Euro 6, conhecida por emitir menos poluentes. De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SEMUTRAN), os veículos já começaram a chegar, incluindo micro-ônibus totalmente climatizados e acessíveis. Os veículos são do modelo Marcopolo sênior, montados sobre o chassis Volkswagen 9.180 Euro 6.

O prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel Santos, destacou a importância da renovação completa da frota, reforçando o compromisso da gestão com a melhoria da qualidade de vida dos moradores. “É a Prefeitura de Ananindeua trabalhando para oferecer um transporte público mais eficiente e sustentável para todos”, enfatizou o prefeito.

Imagem: Ananews