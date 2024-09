Anatel lança desafio com R$ 12 mil em premiações para bloquear uso de TV Boxes irregulares

Neste final de semana, a cidade de São Paulo recebe a primeira edição do ‘Hackathon TV Box’. Organizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em colaboração com a Comunidade Hackathon Brasil, o evento tem como objetivo principal desenvolver soluções tecnológicas para bloquear o uso de TV Boxes irregulares.

Iniciado no sábado, 28 de outubro, o hackathon se estende até domingo, 29, culminando em uma cerimônia de premiação. Os três melhores grupos serão recompensados financeiramente, com prêmios de R$ 7 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente.

Quem pode participar?

O evento reúne uma diversidade de profissionais com habilidades específicas em áreas como redes de computadores, infraestrutura de hardware, análise de logs de rede, depuração de aplicativos, desenvolvimento Android e Pentest. Essas competências são fundamentais para enfrentar o desafio proposto e criar soluções inovadoras.

TV Boxes legais vs. ilegais

De acordo com a Anatel, TV Boxes legais são aqueles que utilizam protocolo de Internet e possuem sistemas operacionais compatíveis com a Lei de Direitos Autorais. Esses dispositivos permitem acesso a aplicativos de streaming, navegadores e redes sociais de maneira regulamentada e segura.

Em contraste, TV Boxes ilegais não possuem a homologação da Anatel. Para identificar esses dispositivos, os consumidores devem verificar a presença da marca da Anatel e do número do Certificado de Homologação. Anúncios que prometem acesso ilimitado a diversos canais grátis também são indicativos de irregularidade.

Segurança como prioridade

Com o aumento das soluções de IoT (Internet das Coisas) e a conectividade global crescente, a segurança dos dispositivos se torna uma preocupação crucial. Dispositivos de telecomunicação não certificados pela Anatel apresentam riscos significativos tanto para os usuários quanto para a infraestrutura de telecomunicações do Brasil.

Riscos associados a TV Boxes ilegais

Falta de mecanismos básicos de segurança nos sistemas operacionais

Lojas de aplicativos não submetidas às políticas de segurança globais

Presença de arquivos maliciosos (malware)

Execução remota de aplicativos em outros dispositivos da rede

Captura e compartilhamento de tela sem a permissão do usuário

Avaliação das propostas

Durante o Hackathon, as equipes terão a tarefa de apresentar suas soluções em pitches de até 5 minutos. A avaliação das propostas será baseada nos seguintes critérios:

Potencial de impacto Aderência ao desafio Inovação da solução Clareza e qualidade da apresentação

O Hackathon TV Box representa uma oportunidade única para desenvolver inovações que assegurem a qualidade e segurança dos serviços de telecomunicações no Brasil. Com a colaboração de especialistas e o apoio da Anatel, espera-se que as soluções propostas não apenas combatam a irregularidade dos TV Boxes, mas também promovam um uso mais consciente e regulamentado dos dispositivos tecnológicos.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: depositphotos.com / artush