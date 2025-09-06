sábado, setembro 6, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSAÚDE
SAÚDE

Anvisa manda apreender lotes falsos de Mounjaro e remédio para câncer

Fabricantes comunicaram não ter produzido tais lotes

Agência Brasil

A  Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (4), a apreensão de um lote falsificado do medicamento Mounjaro e um outro lote de Opdivo, remédio usado no tratamento de câncer. 

De acordo com a agência reguladora, está proibida a venda, distribuição e uso do lote 082024 do Mounjaro.

Este lote foi produzido por uma empresa desconhecida após a Eli Lilly, fabricante do medicamento, ter comunicado a Anvisa que não produziu o lote citado.

O lote ACS1603 da marca Opdivo também foi fabricado por empresa desconhecida, por isso foi apreendido e a comercialização, distribuição e uso estão proibidos. A Anvisa foi informada do caso pela Bristol-Myers Squibb, fabricante do remédio.

A  Anvisa informa que, por serem produtos falsificados, “não há nenhuma garantia sobre o seu conteúdo, origem ou qualidade”.

“Por isso, não devem ser usados em nenhuma hipótese”, alerta. 

Quem identificar os lotes falsos pode informar a Anvisa pelos canais de atendimento

© REUTERS/George Frey/File Photo

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Rio inaugura hemocentro para atender população do interior do estado
Próximo artigo
Covid-19 não desapareceu e casos continuam ocorrendo, alerta médico

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,279FansLike
3,606FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315