Rio inaugura hemocentro para atender população do interior do estado

Expectativa é receber 600 doadores por mês

Agência Brasil

O governo do estado inaugurou nesta sexta-feira (5), o Hemocentro Regional de Santo Antônio de Pádua, no noroeste fluminense, o primeiro da rede pública na região. O hemocentro de Santo Antônio de Pádua é mais um passo na política estadual de descentralização dos serviços de saúde, e será administrado pelo Instituto de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti, o Hemorio. A expectativa é receber 600 doadores por mês, atendendo a 13 municípios a partir da próxima segunda-feira (11).

Além de Santo Antônio de Pádua, a nova unidade atenderá aos municípios de Aperibé, Bom Jesus de Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, São José do Ubá e Varre-Sai. Anteriormente, a região não tinha ponto de coleta.

“Estamos cumprindo o objetivo de aproximar os serviços de saúde das pessoas, ampliando e acelerando os atendimentos. O novo hemocentro vai salvar vidas, permitindo que o sangue seja coletado, processado e distribuído de forma regional, sem a necessidade de deslocamentos à capital”, disse a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

Para o diretor do Hemorio, Luiz Amorim, o novo polo é um passo estratégico no fortalecimento da rede de hemoterapia do estado.

“Esse novo ponto de coleta tem um papel essencial na ampliação do acesso à doação e a distribuição dos hemocomponentes em toda a região. Quanto mais descentralizada for a nossa rede, maior será a nossa capacidade de atender rapidamente os pacientes que precisam. Cada doação pode salvar até quatro vidas, e é um processo completamente seguro e simples”, destacou Amorim.

As equipes do Hemocentro Regional de Santo Antônio de Pádua passaram por um programa de qualificação técnica no Hemorio Centro durante três semanas. A nova unidade funcionará de segunda a sexta-feira, de 7 às 14h, e está localizado na Avenida João Jasbick, s/n, bairro Aeroporto, próximo ao Hospital Hélio Montezano.

Doação

Quem deseja doar precisa ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar em boas condições de saúde e apresentar documento oficial com foto. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de responsável legal e portar autorização disponível no site hemorio.rj.gov.br.

Não é necessário jejum, apenas evitar alimentos gordurosos quatro horas antes da coleta e não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores. Gestantes, lactantes e usuários de drogas não estão aptos à doação.

© Davidyson Damasceno/IGESDF

