Menina de 7 anos é atacada por pitbull em Santa Teresa, no Rio

Uma menina de apenas 7 anos de idade foi atacada por um pitbull em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro, no último domingo (14). A vítima passeava com a mãe quando o cachorro, que estava sem focinheira, avançou na menina e a derrubou no chão.

De acordo com Rosilda Maria dos Santos, mãe de Agatha Brenda, o animal estava sendo guiado pelo tutor. Após atacar a criança, o animal passou a morder a vítima, que sofreu ferimentos no peito, cintura e nádegas. Rosilda só conseguiu tirar o cão de cima da filha depois de pedir ajuda a irmã, que estava dentro de casa, próximo de onde o incidente aconteceu.

– Passou um monte de coisa na minha cabeça. A Agatha está bem, mas cheguei a imaginar o pior – disse a mulher ao portal G1.

Ainda segundo as informações, o tutor do pitbull ficou irritado com as reações de quem presenciou o ataque e retribuiu com ameaças. O homem portava uma faca. Ele foi detido e o caso está sendo investigado.

Agatha foi levada até o Hospital Souza Aguiar e precisou ficar internada. Felizmente, a menina recebeu alta nesta terça-feira (14).

