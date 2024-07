Governo já entregou 19 orlas e 27 terminais no Pará desde 2019

Novas orlas e terminais hidroviários se destacam entre os investimentos do Governo do Estado voltados aos turistas no Pará. Além de impulsionar a economia e o desenvolvimento dos municípios paraenses, as obras representam mais lazer e qualidade de vida aos moradores de cada localidade contemplada.

“O Governo do Pará segue apoiando o desenvolvimento de obras que garantam o crescimento da infraestrutura turística e econômica dos municípios. Estamos entregando espaços à beira dos nossos rios que incentivam a prática de atividades esportivas, e lazer e cultura, melhorando a qualidade de vida da população, gerando emprego e renda, fazendo a economia local girar”, ressalta Ruy Cabral, titular da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).

O Governo do Estado, desde 2019, já entregou 19 novas orlas e outras 21 estruturas seguem em obras em todas as regiões do Pará. Além destas obras, estão previstas novas orlas para os distritos de Icoaraci e Outeiro, em Belém. Entre os atrativos, os novos espaços contam com quadras de esporte, academia ao ar livre, banheiros, ciclovia, quiosques para venda de comidas e bebidas, parque infantil, palco para eventos, muro de contenção, pavimentação, estacionamentos, equipamentos de acessibilidade, além de trapiche de carga e passageiro, garantindo funcionalidade, mobilidade, conforto e segurança aos moradores.

No início do mês de julho, o Estado entregou a nova orla de Igarapé-Miri, que recebeu guarda-corpo, muro de arrimo com aterramento, quatro rampas de embarque e desembarque, iluminação, além de urbanização e pavimentação com calçadas acessíveis. A autônoma Selma Gonçalves, que mora no município, celebra o aumento da movimentação de pessoas e das vendas para os comerciantes locais.

“A obra, sem dúvida, trouxe mais qualidade de vida para nós, moradores, e atraiu mais turistas para a nossa região. O trabalho em destaque daqui é com a produção de açaí e o comércio local ficou bem melhor, a gente tem percebido mais gente conhecendo o nosso município nos últimos tempos com os investimentos do governo. Estou muito feliz, parece assim um sonho realizado ver as melhorias. Os turistas elogiam a beleza que ficou a orla e nós ficamos muito orgulhosos”, conta a moradora.

Celso Ricardo Alencar, 53 anos, conheceu o município de Igarapé-Miri, durante um período de folga e revela que ficou encantado com o que encontrou. “Levei a minha família e fiquei encantado com o espaço e a vista, não esperava uma opção de lazer tão linda. Deu para aproveitar bastante. O Governo do Estado está de parabéns. Essa região do Pará, sem dúvidas, ficou muito bonita e está cada vez mais valorizada, com certeza irei voltar outras vezes”, assegura.

TERMINAIS – O governo paraense ainda vai entregar 9 novos terminais hidroviários para a população. Os equipamentos públicos terão uma área exclusiva para receber cruzeiros nacionais e internacionais, além de espaços turísticos para o lazer, com lojas e paisagismo. Todos os projetos cumprem o padrão da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (Antaq). O Estado, por meio da Companhia de Portos e Hidrovias (CPH), tem investido na expansão e modernização da malha hidroviária no estado. Desde 2019, já foram entregues 27 terminais hidroviários.

“As obras dos terminais estão avançadas. Estamos nos preparando para receber os cruzeiros nacionais e internacionais, durante o período de temporada destas viagens e com grandes expectativas. Os terminais são preparados para receber os turistas que desejam conhecer os balneários e regiões das florestas, sendo o Marajó um dos destinos mais procurados. Os visitantes vão ter qualidade e conforto no embarque e desembarque, segurança e exclusividade nas atracações, e um espaço destinado ao lazer, para poder desfrutar de uma experiência agradável em nossa região”, explica o presidente da CPH, Josenir Nascimento.

TAMANDARÉ – O Governo do Estado avança com a construção de um novo porto no início da nova Avenida Tamandaré, perto da Praça do Arsenal, no bairro da Cidade Velha, em Belém, para descentralizar o fluxo de embarcações nos demais portos já existentes, como é o caso da Praça Princesa Izabel, no bairro da Condor. O objetivo é, além das pequenas embarcações que devem seguir para as comunidades do entorno do Combu, que partam da nova estrutura, transporte para Icoaraci, Mosqueiro e arquipélago do Marajó. O projeto prevê ainda que navios possam atracar por lá.

Fonte: Agência Pará/Foto: Wellignton Coelho/Ag Pará