Ao Vivo| Remo X Aparecidense | Vila Nova X Paysandu | Campeonato Brasileiro 2024 | 05.08.24

Nesta segunda-feira (5), o Remo enfrenta a Aparecidense, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O confronto será no Mangueirão a partir das 20h.

O G8 da Série C está cada vez mais próximo para o Clube do Remo, mas o Leão ainda não conseguiu garantir sua vaga. A torcida azulina sonha com o acesso à Série B e sabe que o quadrangular é o primeiro passo para esse objetivo. Se equipe vencer na noite de hoje, irá finalmente entrar no G8 e na reta final da fase.

Já o seu adversário, Aparecidense tem uma tarefa difícil, fugir do rebaixamento. O time ocupa a 16ª posição na classificação. Dos setes jogos, o Camaleão venceu apenas uma partida fora de casa. Ao longo da competição, foram cinco derrotas, uma vitória e dois empates.

Nesta segunda-feira (5), Vila Nova e Paysandu se enfrentam pela 19º e última rodada da Série B do Brasileiro. O confronto será no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, a partir das 21h.

O Vila Nova entra em campo com a missão de quebrar o jejum de três partidas e se aproximar ainda mais do G4. Com o tempo de preparação após o empate com o Ituano, o Tigre espera fazer valer o mando de campo e somar três pontos importantes para fechar o primeiro turno da Série B na zona de acesso.

Sob pressão após duas derrotas seguidas, o Paysandu enfrenta o Vila Nova. A derrota em casa para o Novorizontino por 3 a 1 agravou a crise no clube, com atritos entre o técnico Hélio dos Anjos e o executivo Ari Barros. Após reunião da diretoria, ambos permanecerão no Papão.

