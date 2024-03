AO VIVO | REMO X SANTA ROSA | CAMPEONATO PARAENSE | 16/03/24 

o Clube do Remo enfrenta o Santa Rosa na tarde deste sábado (16), no Estádio do Baenão, a partir das 17h, pelo Campeonato Paraense. Acompanhe o jogo ao vivo pelo YouTube da Super Marajoara, pela Rádio Marajoara AM 1130 e em todas as redes sociais do Grupo Marajoara.

O Remo vai em busca de uma vitória nessa fase das quartas de final. O Leão entra em campo com vantagem, após vencerem de 3 a 0 no jogo de ida. Se a equipe vencer, garante a classificação na semifinal.

Para o Santa Rosa resta soar a camisa e tentar conseguir um resultado positivo diante do Leão. Se a equipe do Santa Rosa vencer, será uma classificação histórica na semifinal do Parazão.

Siga as redes sociais:

Instagram: @supermarajoara

Facebook: @supermarajoara

Instagram: @aprovinciadopara

Facebook: @aprovinciadopara

Acompanhe ao vivo: