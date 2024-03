Na noite desta quinta-feira (28), Tuna e Remo se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paraense 2024, no Estádio do Mangueirão, a partida inicia às 20h,em Belém. Acompanhe o jogo ao vivo pelo YouTube da Super Marajoara, pela Rádio Marajoara AM 1130 e em todas as redes sociais do Grupo Marajoara.

A Tuna Luso chega na competição após encarar o São Francisco e vencer por 1 a 0 nas quartas de final do Parazão, um jogo que não foi fácil para o Águia, pois precisou das penalidades para avançar. Seu último confronto contra o o Remo ainda na primeira fase do Parazão, a equipe Cruzmaltina venceu por 3 a 2 em pleno Baenão.

O Remo vai encarar a partida cheio de confiança após conquistar a classificação para as semifinais da Copa Verde no último final de semana, quando eliminou o Amazonas. Mas se tratando da competição estadual, a equipe vem de classificação em cima do Santa Rosa.

