Aos 93 anos, Silvio Santos volta a ser internado em São Paulo

O apresentador e proprietário do SBT, Silvio Santos, voltou a ser internado no hospital Albert Einstein, nesta quinta-feira (1º), em São Paulo. Com 93 anos, o ícone da TV brasileira estaria acometido por nova enfermidade, após recente internação por H1N1.

A assessoria da emissora e do hospital foram procuradas, mas ainda não se manifestaram. A informação foi confirmada pelo jornal O Globo, por intermédio de uma fonte que estaria acompanhando o caso.

Ao Terra, a assessoria de imprensa do empresário disse que se trata apenas da realização de um exame, e garantiu que Silvio “está bem e retornou ao hospital para realizar exames de imagem, já que, embora os raios-X possam ser feitos em casa, os exames de imagem exigem a estrutura hospitalar”.

O homem do Baú da Felicidade recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 20 do mês passado, onde esteve internado por cinco dias em decorrência de uma infecção por H1N1.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Redes Sociais