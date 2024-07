Arraiá Pará Clube atrai associados e convidados para noitada junina

Os associados do Pará Clube enalteceram a programação festiva relacionada ao “Arraiá Pará Clube” realizada na última sexta-feira, 28. O evento agradou a todas pessoas que atenderam aos pedidos da atual Comissão Administrativa, à frente o presidente advogado Villar Júnior, com assessoramento dos demais diretores da diretoria.

A programação agradou pela beleza da organização imposta pelo staff da diretoria, onde os associados e convidados foram recepcionados com entusiasmo pelos dirigentes da agremiação da Lomas Valentina.

A decoração localizada na entrada e também em diversos setores do clube mereceu palavras elogiosas das pessoas que compareceram em grande número acreditando no sucesso da Comissão Administrativa, composta por pessoas que têm o único pensamento em colocar o clube no caminho da credibilidade junto aos associados, objetivando a prática de suas atividades esportivas, sociais e culturais.

Das inúmeras pessoas que prestigiaram o “Arraiá Pará Clube”, compareceram o presidente da Câmara Municipal de Belém, John Wayne Parente; Mundualdo Monteiro de Oliveira, presidente da Assovepa, empresário Jorginho Moeda e outros, todos recepcionados pelo presidente do clube, Villar Júnior. O show musical ficou ao comando dos cantores Tici Santos e Herick Rafael. Outra atração ficou com a belíssima apresentação da quadrilha ‘Rainha da Juventude” com o tema “Vem Ver O Peso dos Cheiros, Cores e Sabores de Uma Rainha”. Inclusive é atual campeã do Concurso Municipal de Quadrilhas Juninas.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar