Assédio moral, ameaças e constrangimento marcam a campanha de candidato em Santa Maria do Pará

Denúncia recebida pela reportagem relata situações que estão acontecendo no município de Santa Maria do Pará, região da Rodovia Belém-Brasília, onde o atual prefeito, Alcir Costa (PSD) e candidato à reeleição, juntamente com seu vice, Darlan Wagner (Avante) têm realizado diversas reuniões “políticas” para espalhar ameaças e intimidações aos servidores públicos municipais e prestadores de serviços da prefeitura local.

Segundo relatos da população, na noite de ontem, terça-feira, 27, inclusive, ocorreu uma dessas reuniões da coligação “Juntos Somos Fortes”, no bairro Vila Nova, em Santa Maria, onde estiveram presentes servidores do posto de saúde, escolas, bem como prestadores de transporte escolar.

De acordo com depoimento do morador João Pedro da Silva, o teor dos discursos deixou os presentes constrangidos pela prática de assédio moral por parte dos referidos candidatos. “Eles também estão fazendo isso com os funcionários das empresas que estão patrocinando a campanha dessa coligação. Obrigando a participar de caminhadas, eventos políticos juntamente com seus familiares, alegando que os empregos dessas pessoas estão sendo ameaçados. Um verdadeiro absurdo”, relata.

Constam ainda informações de que já estão sendo protocoladas junto ao Ministério Público, outras denúncias contra os candidatos e os patrocinadores de sua campanha, empresários que, inclusive, já estão sendo investigados pela Polícia Federal.

