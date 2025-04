ATAM, de Benevides, se junta ao Clube do Remo, Tuna Luso e Assembleia Paraense no Comitê Brasileiro de Clube – CBC

A Associação Teixeira de Artes Marciais – ATAM, de Benevides, região metropolitana de Belém, agora, faz parte do seleto grupo de clubes e associações desportivas do Estado vinculado ao extraordinário programa de formação de atletas do Comitê Brasileiro de Clube – CBC, entidade nacional de fomento no apoio ao atleta.

“Temos a honra de anunciar que a ATAM foi selecionada para integrar ao Programa de Formação de Atletas do CBC como ‘clube formador de atletas’ na categoria Aspirante Pleno”, disse o sensei Daniel Lobato.

“Essa parceria representa um marco importante para a nossa instituição que se dedica na formação de campeões dentro e fora dos tatames, promovendo o Karate e o ParaKarate com excelência, respeito e ética”, acrescenta.

Com uma trajetória de sucesso, a ATAM se destaca como uma das principais instituições de Karate no Estado do Pará, oferecendo treinamento de alta qualidade e oportunidades de desenvolvimento para atletas de todas as idades e níveis. Segundo, Daniel, a integração ao Programa de Formação de Atletas do CBC fortalecerá ainda mais a nossa missão de promover o Karate e o ParaKarate, proporcionando aos atletas acesso a recursos e apoio para alcançar seu máximo potencial.

O sensei agradece a confiança depositada na instituição e reafirma o compromisso de trabalhar em conjunto com o CBC para alcançar os objetivos e promover o Karate e o ParaKarate em todo o Estado do Pará.

“Estamos ansiosos para continuar contribuindo para o desenvolvimento do esporte e para a formação de atletas de alto nível, inspirando gerações futuras de karatecas paraenses”, enumera

Daniel Lobato revela ainda o comprometimento da ATAM com a educação ambiental e o meio natural da terra por meio do Projeto Benevides Recicla visa expandir a educação ambiental para os alunos da associação e intensificar os cuidados com o meio ambiente, promovendo a sustentabilidade e a responsabilidade social.

A inclusão também é uma prioridade para a ATAM. Recentemente, o presidente Daniel Lobato icomeçou a participar do curso de Libras [Língua Brasileira de Sinais], promovido pela Prefeitura de Benevides através da Secretaria Municipal da Juventude. “Aprender Libras é uma experiência incrível que vai além da comunicação. É uma oportunidade de se conectar com uma cultura rica e diversa, promovendo inclusão e acessibilidade”, conta.

O projeto “Karate, um caminho de educação e inclusão” é uma busca de não apenas desenvolver habilidades físicas e técnicas, mas também promover valores como disciplina, respeito e perseverança. Acreditamos que o Karate pode ser um poderoso instrumento de inclusão e educação, ajudando a formar indivíduos mais conscientes, responsáveis e comprometidos com a sociedade”, comenta.

Num mundo cada vez mais complexo e desafiador, o Karate se destaca como uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento pessoal e social. Ao promover a prática do Karate, estamos não apenas formando atletas, mas também cidadãos mais conscientes e comprometidos com a sociedade. “O Karate é um caminho que pode levar a uma vida mais equilibrada, saudável e feliz”, afirma o presidente Daniel Lobato.

Para ser apoiador e colaborar da Associação Teixeira de Artes Marciais, fazer contato: 91 98197-3923.

Texto: Braz Chucre/Imagem: ATAM/Divulgação