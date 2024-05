Atletas paraenses disputam Copa Norte-Nordeste de Natação, com apoio do Estado 

Com o apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), 30 atletas embarcaram, na madrugada da quinta-feira (23), para disputar a 65ª Copa Norte-Nordeste de Mirim-Petiz de Clubes, na disputa pelo Troféu Kako Caminha. A Copa iniciou vai até este sábado (25). As provas serão realizadas na piscina do Centro de Formação Olímpica em Fortaleza, no Ceará.

Mãe da atleta Ana Silveira, a dona de casa Ana Paula afirmou que o apoio da Seel para a filha garantiu que a jovem viajasse para a competição. “O apoio da Seel foi indispensável, sem ele a gente não estaria aqui neste campeonato tão importante, tradicional”.

“A minha filha vem treinando bastante, e nós estaríamos aqui para acompanhar, graças a Deus, a passagem, hospedagem, alimentação foram garantidas através do patrocínio da Seel”, acrescentou a mãe da atleta.

Ana Paula, ainda, ressaltou a expectativa para a competição. “Eu não sei nem expressar, mas é de nervosismo, para mim, como mãe. Eu estou segurando bastante, essa questão do emocional, para não transparecer, porque ela precisa estar bem tranquila. Ela está focada e orientada, e estou muito feliz de ver ela numa grande competição”, concluiu.

Texto de Jessé Lima / Ascom Seel

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação