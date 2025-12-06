Atriz reaparece em documentário sobre Cazuza após quase quatro décadas longe das novelas

Depois de um hiato de 38 anos afastada das novelas, a atriz Denise Dumont voltou a aparecer publicamente em uma participação especial no documentário “Cazuza Além da Música”, que estreou recentemente no Globoplay. Morando nos Estados Unidos desde o início da década de 1990, ela concedeu uma rara entrevista em sua residência, em Nova York, onde hoje vive aos 70 anos.

No documentário, Denise relembra o relacionamento que teve com Cazuza no início da carreira do cantor, ainda na fase do Barão Vermelho. Em depoimento emocionado, a atriz descreve o artista como alguém de personalidade intensa, sedutora e extremamente sensível. “Ele era absolutamente brilhante, apaixonante, um grande poeta. Nos apaixonamos como amigos, como namorados, como tudo. Tinha um lado louco e furioso, mas também era um príncipe”, afirmou.

Ícone da televisão brasileira nas décadas de 1970 e 1980, Denise Dumont chegou a protagonizar a novela das seis “Marina”. Sua última participação em novelas foi em “Corpo Santo”, exibida em 1987 pela extinta TV Manchete. Desde então, optou por manter uma vida discreta fora dos holofotes.

No cinema, a atriz teve uma trajetória marcada por trabalhos expressivos. Atuou em produções nacionais e internacionais, incluindo uma participação no filme “A Era do Rádio”, dirigido por Woody Allen. Um de seus papéis mais comentados foi em “Rio Babilônia”, no qual protagonizou uma cena de sexo na piscina ao lado dos atores Joel Barcellos e Pedro Aguinaga — sequência que entrou para a história do cinema brasileiro devido à forte repercussão.

A atriz revelou em outro documentário, “Neville D’Almeida — Cronista da beleza e do caos”, que a cena acabou contribuindo para o fim de seu casamento na época com o escritor e autor de novelas Euclydes Marinho, após ela se apaixonar por Joel Barcellos durante as gravações.

Anos depois, Denise se mudou definitivamente para os Estados Unidos, onde se casou com o produtor, roteirista e diretor americano Matthew Chapman, com quem teve sua filha caçula, Anna. Ela também foi casada com o ator Cláudio Marzo, com quem teve seu primeiro filho, Diogo.

A reaparição da atriz no documentário sobre Cazuza reacendeu o interesse do público por sua trajetória artística e pessoal, marcada por grandes sucessos, polêmicas e uma escolha de vida distante da exposição midiática.

