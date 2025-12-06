De janeiro a novembro, Estado fornece mais de 80 mil refeições no restaurante popular

Fortalecer a segurança alimentar e garantir mecanismos que reforcem o compromisso do Governo do Pará de promover, cada vez mais, dignidade, respeito, inclusão e bem-estar é o objetivo do trabalho contínuo executado pelo restaurante comunitário “Prato Popular”, gerenciado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster). O “Prato Popular” já ofertou 80.960 refeições de janeiro a novembro de 2025, recebendo diariamente cerca de 320 pessoas.

A alimentação servida no local passa por elaboração exclusiva de nutricionistas, atendendo às necessidades das pessoas em situação de rua e famílias que enfrentam insegurança alimentar.

O trabalho contínuo da atual gestão visa garantir acesso a uma alimentação com mais qualidade, permitindo saúde e bem-estar a todos, além de reforçar o vínculo do Estado com a população que mais necessita de acolhimento e atenção.

“A alimentação é muito boa aqui. É uma alimentação saudável. Eu gosto muito de vir almoçar aqui, devido também ao custo-benefício. Não dá tempo de ir em casa. Como eu trabalho aqui próximo, sempre estou por aqui almoçando. Acho tudo bem saudável, porque geralmente a gente come em outros lugares pagando mais caro, mas é uma comida cheia de óleo, uma comida salgada, e eu percebi que aqui tem nutricionistas, possui um cardápio. Já trouxe meus colegas de trabalho, e costumo fazer essa divulgação. Falo: olha, tem um restaurante ali do governo do Estado muito bom e barato; vale a ida”, contou Antônio Marques, um dos beneficiados.

QUALIFICAÇÃO

Diversos cursos foram realizados em 2025 no restaurante, todos voltados às boas práticas de manipulação dos alimentos e receitas saudáveis, além do reaproveitamento integral de alimentos, sem desperdícios.

O público-alvo das capacitações foi formado por empreendedores e trabalhadores do ramo alimentício, com ênfase no aprimoramento técnico e melhoria da qualidade no serviço prestado à população em lanchonetes, feiras, quiosques e outros locais semelhantes.

Manter espaços como este reforça o plano de prioridade do governo do Estado com o desenvolvimento sustentável e a qualificação contínua dos trabalhadores, especialmente em setores estratégicos, como o da alimentação.

“Trabalhamos sem medir esforços para que ações assertivas alcancem a todos os que precisam ser acolhidos. A alimentação saudável e segura faz parte do nosso apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade. Além de realizarmos constantemente palestras e cursos voltados para a alimentação, setor que abre portas, garantindo mais emprego e renda em prol do desenvolvimento pessoal e profissional da nossa população”, disse Inocencio Gasparim, titular da Seaster.

O “Prato Popular” conta ainda com a parceria da empresa Solar Coca-Cola nas ações e produção dos alimentos servidos. O restaurante fica localizado na Rua Prainha, nº 215, bairro da Marambaia, em Belém. Os tickets são vendidos a R$ 3,00 desde a abertura, às 8h. A distribuição das refeições é feita entre 12h e 13h, de segunda a sexta-feira.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias