Azul amplia voos para a Região Norte do Brasil e passa a operar em todo o território nacional

A Azul volta a investir em novas rotas e frequências na Região Norte do Brasil. Além de expandir seus voos em Rondônia, a companhia retomará as operações no Aeroporto de Rio Branco (RBR), no Acre e passará, assim, a ter seus voos conectando todas as 27 capitais brasileiras. Confira!

Para Fábio Campos, vice-presidente Institucional da Azul, esta ampliação é um marco muito importante para a companhia pois vai ao encontro da proposta da empresa de conectar o Brasil com os brasileiros.

“Isso é especialmente importante em um país de dimensões continentais, em que o transporte regional que fazemos assume um protagonismo maior ao permitir que regiões longe de grandes centros urbanos possam fazer conexões para mais lugares. Além de clientes e cargas, nossas aeronaves levam também crescimento sustentável, com o fomento de novos empregos devido à operação; do turismo, com a venda comercial do destino; e, principalmente, do desenvolvimento social para diversas comunidades do entorno das cidades atendidas pela Azul”, afirmou Campos.

A AMPLIAÇÃO

A ampliação vai conectar três capitais. Haverá duas decolagens diárias ligando Rio Branco com Porto Velho e Belo Horizonte, sendo a única rota direta do Acre com a Região Sudeste.

As operações para o Acre serão retomadas no dia 04 de outubro. Os voos serão operados por aeronaves Airbus A320, com capacidade para 174 passageiros, o que deve aumentar em 50% a oferta de assentos no Aeroporto de Rio Branco.

CRONOGRAMA DOS VOOS

Ambos os voos para Rio Branco ou Porto Velho serão com saídas do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, ou então voos entre o Acre e Rondônia. Confira abaixo como será o cronograma de operações destes novos voos diários:

Voos para o Acre

Belo Horizonte (CNF) x Rio Branco (RBR)

Voo 4598

Frequência: Diário

Horário de saída: 8h45

Horário de chegada: 11h00

Rio Branco (RBR) x Porto Velho (PVH)

Voo 4598

Frequência: Diário

Horário de saída: 11h45

Horário de chegada: 13h55

Voos para Rondônia

Porto Velho (PVH) x Belo Horizonte (CNF)

Voo 4598

Frequência: Diário

Horário de saída: 14h40

Horário de chegada: 19h05

Belo Horizonte (CNF) x Porto Velho (PVH)

Voo 2612

Frequência: Diário

Horário de saída: 21h10

Horário de chegada: 23h35

Voos entre Porto Velho e Rio Branco

Porto Velho (PVH) x Rio Branco (RBR)

Voo 2612

Frequência: Diário

Horário de saída: 00h20

Horário de chegada: 00h30

Rio Branco (RBR) x Belo Horizonte (CNF)

Voo 2612

Frequência: Diário

Horário de saída: 01h15

Horário de chegada: 07h10

Note que, por conta do fuso horário, Rio Branco tem duas horas a menos em relação ao horário de Brasília.

Exemplos de emissão

Os voos das novas rotas e frequências já estão disponíveis para compra no site da Azul, na central de vendas ou por meio de agências de viagens parceiras, como você pode ver nos exemplos abaixo:

Belo Horizonte (CNF) x Rio Branco (RBR)

Rio Branco (RBR) x Porto Velho (PVH)

Porto Velho (PVH) x Belo Horizonte (CNF)

Belo Horizonte (CNF) x Porto Velho (PVH)

Porto Velho (PVH) x Rio Branco (RBR)

Rio Branco (RBR) x Belo Horizonte (CNF)

Aumento na oferta em Ji-Paraná

Ainda em Rondônia, desde o dia 7 de abril os voos entre Ji-Paraná (JPR) e Porto Velho (PVH) contam com um salto de mais de 1000% na oferta de assentos. Os voos que antes eram em aeronaves Cessna Grand Caravan agora são realizados em aeronaves Embraer E1, aumentando sua capacidade de 9 para 118 passageiros.

Além dos voos para Porto Velho, a cidade de Ji-Paraná também conta com rota para o Aeroporto Internacional de Cuiabá (CGB), no Mato Grosso.

Imagem: Divulgação