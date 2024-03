“Baile do Especialista”, do Cassazum, recebe elogios de associados e convidados

Os associados teceram elogios à organização do “Baile do Especialista” promovido pela diretoria do Cassazum, à frente da presidente Heloísa Helena. O evento aconteceu no salão nobre do clube militar, com a presença dos militares da Aeronáutica e associados, que ficararam satisfeitos com a estrutura da programação festiva, sobretudo, no aspecto de organização e a recepção para associados, militares e convidados.

Prestigiaram o baile os coronéis da Aeronáutica Marçal, Teixeira, Coutinho e Suboficial Lizomar, todos acompanhados com esposas. O evento teve a presença de duas bandas musicais: “Marquinho Duran” e “Saoynara”, que proporcionaram grande apresentação com um repertório de música culminando com salão de dança sempre cheio.

Coube a presidente Heloísa Helena, durante seu pronunciamento, ressaltar a importância da Escola de Especialista de Aeronáutica (EEAR), que celebrou recentemente seus 83 anos de história e tradição na formação de sargentos para a força Aérea Brasileira ( FAB).

Desde sua fundação, ocorrida em 1941, a EEAR tem sido um pilar essencial na preparação dos graduados do Comando da Aeronáutica, proporcionando conhecimento técnico e formação integral, fundamentais para a operação segura e eficiente da FAB. Heloísa Helena encerrou seu discurso solicitando uma salva de palmas aos Especialistas da Força Aérea Brasileira.

Defender, Controlar e Integrar-se – Força Aérea Brasileira – Asas Que Protegem o País. Logo em seguida foi servido o jantar aos presentes.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar