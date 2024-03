Homem da tatuagem “sou ladrão e vacilão” é preso novamente

Conhecido por ter recebido na testa, em 2017, uma tatuagem com a frase “eu sou ladrão e vacilão“, Ruan Rocha da Silva voltou a ser preso. Nesta quarta-feira (27), ele teria assaltado uma uma casa na região do Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. As informações são do R7.

Ruan foi detido em companhia de outro suspeito. O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) disse que a solicitante contou que o crime ocorreu na rua Odon de Cluny, no bairro Parque Ipê.

O homem da tatuagem na testa e o comparsa tentaram fugir pelos fundos da residência, mas foram detidos por agentes da 4ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar, em um veículo com registro de furto.

Os dois suspeitos foram levados para o 89º Distrito Policial do Morumbi.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal