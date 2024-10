Banda Mizerê e Gigi Furtado encerram projeto Círio Iluminado neste final de semana

Programação, com o patrocínio da Equatorial Pará, ocorre a partir das 18h na praça Waldemar Henrique, em Belém.

Neste final de semana, a Vila Círio Iluminado, que tem o patrocínio da Equatorial Pará, continua na Praça Waldemar Henrique, em Belém, a partir das 18h. No sábado da Trasladação, a programação começa com a Associação Cultural Sabor Marajoara, Maria Lú e banda Mizerê. No domingo do Círio, o público poderá curtir o Balé Folclórico da Amazônia, o grupo regional Carimbó Mururé, banda Carimbolando, e a programação será encerrada com com Gigi Furtado.

De acordo com Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, a Vila Círio Iluminado é um projeto inédito em Belém com o intuito de tornar acessível a arte a cultura a todos.

“Para completar a programação, este final de semana promete diversas bandas para animar os visitantes e fechar a Vila Círio Iluminado com chave de ouro. A Equatorial é a maior patrocinadora de cultura do estado e trabalha constantemente para valorizar cada vez mais a arte e os artistas da região”, destaca Michelle Miranda.

Vila Círio Iluminado

A Vila Círio Iluminado iniciou na segunda-feira, 7, na praça Waldemar Henrique, e terminará neste domingo, 13. O projeto, inédito em Belém, tem o patrocínio da Equatorial Pará e conta com shows diariamente, além de uma das maiores rodas-gigantes itinerantes do Brasil, com 24 metros. A programação é totalmente gratuita. O espaço também tem áreas instagramáveis, feira de artesanato e praça gastronômica.

O projeto Círio Iluminado tem o patrocínio da Equatorial Pará, através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura e da Lei Semear do Governo do Estado. A produção é da OS Cultural e ABS Serviços.