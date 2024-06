Banho de Cheiro inusitado anima os associados do Caixaparah

A programação festiva comandada pela diretoria do Caixaparah, destinada ao tradicional “Banho de Cheiro”, teve um dado especial, a comemoração dos 70 anos do evento, de forma inusitada, para associados e convidados, que declararam ter sido este o melhor banho de cheiro junino do Estado do Pará.

Foram mais de dez horas de show musical com a banda Xeiro Verde, Forró do Bacana e cantor Nelsinho Rodrigues. A criançada esteve à vontade para se divertir ao comando da Patrulha Colorê acompanhada de seus familiares, escolhendo entre as diversões, como quebra pote, pescaria, brincadeira no palco e outras. Inclusive, houve também brincadeira para os associados casados que proporcionaram momentos inesquecíveis. As ideias foram da atual administração presidida pelo associado Alberto Henrique, em conjunto com Maria Leonice Pantoja Gomes (vice-presidente), Fernando Guerreiro (Diretor-Financeiro e Administrativo) e Carlos Sérgio (diretor de esportes), Diretor-Jurídico, André Luiz Schwingel Filho e Diretor de Marketing, Boaventura Rodrigues Neto.

Os associados tiveram seis camburões à disposição para tomarem o delicioso banho de cheiro. A largada rumo aos camburões começou às 13 horas, com anúncio do presidente Alberto Henrique.

“Estamos todos felizes com nossa diretoria em ver esse salão nobre lotado, por meio dos nossos associados e convidados que vieram prestigiar a programação da quadra junina elaborada por nossa diretoria. Tivermos ajuda fantástica das nossas funcionárias Natalina, Sabrina, Lorena e outras que nos ajudaram incansavelmente para recepcionar nossos com entusiasmo”, disse Alberto Henrique.

Durante a programação festiva houve apresentação dos novos uniformes para as meninas que fazem o futebol feminino do Caixaparah, através do diretor Carlos Sérgio, cujo setor especializado vem recebendo total incentivo do presidente Alberto Henrique, Maria Leonice Gomes e Fernando Guerreiro.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar