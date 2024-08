Benefícios do Bolsa Família não devem ter reajuste em 2025

O Bolsa Família provavelmente não terá reajuste no valor dos benefícios no próximo ano. A informação foi confirmada pelo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que cuida do programa social. De acordo com integrantes do Planalto, a verba para a plataforma não deve ter um aumento significativo em 2025.

Para Dias, a inflação do país está sob controle e, por esse motivo, o valor médio pago atualmente às famílias, de R$ 681,09 por mês, mantém o poder de compra dos beneficiários. O ministro afirmou que cada família tem recebido, em média, R$ 230 por integrante, o que estaria dentro do valor esperado para que uma pessoa possa sair da condição de pobreza.

Fonte: Pleno News/ Foto: Roberta Aline/MDS