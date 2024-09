Biblioteca Arthur Vianna leva cinema para o Centur através do projeto ‘Cineclube’

A Biblioteca Arthur Vianna, em parceria com a Fundação Cultural do Pará, convida para mais uma edição do Cineclube. Nos dias 18 e 25, às 15h, no auditório Aloysio Chaves, serão exibidos os clássicos ‘Duna’ (1984) e ‘Cinema Paradiso’ (1989).

A adaptação cinematográfica de 1984 de ‘Duna’ acompanha a jornada de Paul Atreides, um jovem que se torna o centro de uma profecia e luta para proteger seu povo em um planeta desértico.

No dia 25, reviva a magia do cinema com “Cinema Paradiso”. Acompanhe a emocionante amizade entre Toto, um garoto fascinado pelo cinema, e Alfredo, o experiente projecionista que o introduz nesse mundo mágico.

O acesso aos filmes é gratuito e a lotação do auditório é de 60 pessoas.

Serviço:

Entrada gratuita

Datas: 18/09 – Duna e 25/09 – Cinema Paradiso

Horário: 15h

Local: Auditório Aloysio Chaves – 3º andar da Biblioteca Arthur Vianna

Endereço: Av. Gentil Bittencourt, 650 – Nazaré, Belém

Foto: Divulgação