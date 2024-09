A Escola Técnica do SUS do Pará abre inscrições para curso de capacitação em Transtorno do Espectro Autista

A Escola Técnica do SUS-PA oferece curso gratuito sobre vigilância do desenvolvimento infantil em crianças com TEA. As inscrições já estão abertas para profissionais de Belém, Ananindeua, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará.

O curso terá uma carga horária total de 50 horas, distribuídas em 5 dias. As aulas teóricas terão duração de 20 horas e as práticas, 30 horas.

As aulas teóricas do curso acontecerão nos dias 14 e 15 de outubro de 2024, na sede da Escola Técnica do SUS em Belém. As atividades práticas serão realizadas entre os dias 16 e 18 de outubro de 2024, no Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (Cetea), também na capital paraense.

A inscrição no curso é exclusiva para servidores estaduais e municipais do SUS com idade mínima de 18 anos, ensino médio completo e autorização de suas chefias imediatas. Os participantes devem atuar diretamente com pessoas com TEA em Belém, Ananindeua, Benevides, Marituba ou Santa Bárbara do Pará.

O período das inscrições vai até 30 de setembro de 2024. As inscrições são gratuitas, sendo que o edital e o link para a inscrição estão disponíveis no portal da Sespa, na aba destinada à ETSUS.

No caso, serão aceitas as 20 primeiras inscrições respeitando os critérios do item 3 do edital, que também contempla o modelo de liberação do servidor para a participação no curso. Os contemplados receberão a confirmação da inscrição via e-mail da Secretaria Escolar da ETSUS: etsus.secretariaescolar@escola.seduc.pa.gov.br

As inscrições deverão ser realizadas via google forms pelo link: https://forms.gle/wsPypk7dKuBRwgQN8.

Serviço: A Escola Técnica do SUS funciona na travessa da Estrella, 2342, entre as avenidas 25 de setembro e Duque de Caxias, no bairro do Marco, em Belém. Telefones: 3202-9302 e 3202-9308.

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará