Bole Bole e Quem São Eles Dividem o Título de Campeãs do Carnaval de Belém

Na vibrante celebração carnavalesca, as escolas de samba iluminaram a avenida com desfiles que se estenderam pelas noites de sexta-feira e sábado. A festa, que varou a madrugada, foi um espetáculo de cultura, ritmos contagiantes e um caleidoscópio de cores, encantando o público presente.

A apuração dos resultados do desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval 2025 de Belém teve início na tarde deste domingo (16). Nove escolas de samba disputaram o título de campeã, sendo avaliadas em sete quesitos.

Participaram da disputa o título de campeã do carnaval as seguintes agremiações: Bole Bole, Piratas da Batucada, Quem São Eles, Acadêmicos de Samba da Pedreira, Boêmios da Vila Famosa, Embaixada do Império Pedreirense, Deixa Falar, Rancho Não Posso Me Amofiná e Mocidade Olariense.

A Associação Carnavalesca Bole Bole, do bairro do Guamá, e a Império de Samba Quem São Eles, do Umarizal, conquistaram o título de campeãs com apresentações memoráveis, que encantaram o público com enredos criativos e impactantes sobre a preservação ambiental.

O presidente das Escolas de Samba Associadas de Belém (ESA), Fernando Guga Gomes, anunciou que um novo troféu será confeccionado para que ambas as escolas possam celebrar a vitória em suas respectivas quadras.

Sobre a Bole-Bole

Do coração do Guamá, bairro mais populoso de Belém, a Escola de Samba Bole-Bole, fundada em 1984, levou para o Complexo Aldeia Amazônica David Miguel, na Pedreira, o enredo ‘Amazônia Ensolarada’, um mergulho nas visões ancestrais sobre a maior floresta tropical do mundo.

Com um espetáculo grandioso, a Bole-Bole cruzou a passarela do samba com 1.300 integrantes distribuídos em dez alas, que deram vida ao enredo, complementadas por três carros alegóricos e um tripé. A energia contagiante tomou conta da avenida com o samba-enredo, uma criação de Felipe Silva, Danilo Vetinho e Herivelton Martins, interpretado com maestria pelo cantor Bruno Costa, acompanhado pelos arranjos inovadores da bateria com seus 170 ritmistas.

Sobre Quem São Eles

Em um clamor pela preservação da Amazônia, o Império de Samba Quem São Eles, o ‘Quenzão’, desfilou na noite de sábado, 15, com o enredo ‘O Despertar da Floresta’, trazendo à avenida os elementos da natureza e um urgente pedido pelo fim do desmatamento. A terceira escola do Grupo Especial a se apresentar, o ‘Quenzão’ contagiou o público com sua mensagem em defesa da floresta.

Com 79 anos de história e sendo a segunda mais tradicional escola do Carnaval de Belém, o ‘Quenzão’ apresentou ao público uma profecia amazônica, traduzindo a teoria dos quatro elementos da natureza – terra, fogo, água e ar – para a realidade da floresta.

Por Marina Moreira

Fotos: Marina Moreira/ A Província do Pará