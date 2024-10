Clientes poderão sacar dinheiro usando o Pix em supermercados; saiba como funciona

A Prosegur Cash, empresa multinacional especializada em logística de valores, anunciou uma nova solução para consumidores em supermercados brasileiros: o Cash Today Saque. Esta inovação disponibiliza cofres inteligentes que permitem ao consumidor realizar saques em espécie por meio do sistema de pagamento instantâneo Pix, trazendo mais comodidade e praticidade no dia a dia.

Características do Cash Today SaqueA Prosegur Cash disponibiliza dois modelos do Cash Today Saque, cada um adequado a diferentes perfis de supermercado. O modelo de maior capacidade pode acomodar até 240 cédulas, enquanto uma versão mais compacta permite saques de até 80 notas. Ambos os modelos garantem que o dinheiro depositado seja administrado pela Prosegur, oferecendo segurança e proteção contra roubos ou furtos. O montante depositado pelo varejista no cofre é creditado na sua conta corrente no mesmo dia, de acordo com a modalidade de serviço contratada.

Tecnologia e Segurança

Os cofres inteligentes da Prosegur são projetados para oferecer segurança e eficiência tanto para o consumidor final quanto para o varejista. Com blindagem reforçada e cobertura securitária, o Cash Today Saque também é compatível com todas as instituições bancárias, facilitando transações através do Pix. Para realizar o saque, o cliente deve seguir alguns passos simples: selecionar o valor desejado, escanear o QR Code gerado e concluir a transação pelo aplicativo bancário.

Benefícios para o Varejo

Esta tecnologia apresenta várias vantagens para o setor varejista. Ela reduz a necessidade de manutenção de dinheiro em caixas e aprimora a segurança no estabelecimento ao reduzir a quantidade de dinheiro mantido fisicamente em caixas registradoras. Além disso, representa uma comodidade adicional para o consumidor, que pode retirar dinheiro no supermercado rapidamente e sem precisar de um caixa eletrônico convencional.

Apresentação na Feira Superminas

A inovação do Cash Today Saque será um dos destaques da Feira Superminas, evento a ser realizado pela Associação Mineira de Supermercados (AMIS) no Expominas, em Belo Horizonte, entre os dias 22 e 24 de outubro. Este grande evento do setor supermercadista brasileiro e maior evento empresarial de Minas Gerais será uma plataforma importante para a Prosegur Cash demonstrar a eficiência e praticidade de sua nova solução para empresários e visitantes.

Com a introdução do Cash Today Saque, a Prosegur Cash reforça seu compromisso com a evolução tecnológica no segmento de meios de pagamento, oferecendo produtos inovadores que atendem às necessidades contemporâneas do varejo e dos consumidores.