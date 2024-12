Brasil é confirmado como sede dos jogos Escolares Sul-Americanos em 2025

O Brasil solidificou seu status como um dos principais países a sediar grandes eventos esportivos, demonstrando ao mundo sua infraestrutura de ponta, paixão pelo esporte e notável capacidade organizacional. A confirmação como sede dos Jogos Escolares Sul-Americanos de 2025, em Brasília, é um novo marco nessa trajetória.

A competição, um dos maiores eventos mundiais da categoria, é um celeiro de talentos juvenis e reunirá, além do Brasil, representantes de 11 países sul-americanos: Argentina, Bolívia, Bonaire, Colômbia, Chile, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela, Suriname e Equador, que já confirmaram presença neste ano.

Além dos Jogos Escolares Sul-Americanos, o ano de 2025 será marcado por outros dois grandes eventos esportivos: o Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, inédito na América do Sul, que acontecerá entre os dias 20 e 24 de agosto e reunirá mais de 400 atletas de mais de 70 países; e os Jogos dos BRICS, que congregarão atletas de dez nações em 27 modalidades esportivas.

Em 2027, o Brasil receberá a Copa do Mundo Feminina, mais um marco histórico para o esporte nacional, fruto dos esforços da atual gestão do Ministério do Esporte. Prevê-se que, com a venda total dos ingressos, este torneio estabeleça um novo recorde de público, ultrapassando a marca de dois milhões de espectadores e atingindo um público total estimado em 2,3 milhões.

O governo federal, por meio de um protocolo de intenções entre os Ministérios do Esporte, do Turismo e a Embratur, visa impulsionar o turismo brasileiro através da realização de grandes eventos esportivos.

Foto: José Cruz/ Agência Brasil