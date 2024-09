Candidata a vereadora e irmã são torturadas e mortas após evento

Um crime bárbaro chocou a cidade de Porto Esperidião, no Mato Grosso. Duas irmãs proprietárias de um circo na região, uma delas candidata ao cargo de vereadora, foram sequestradas, torturadas e mortas a facadas neste sábado, 14 quando saíam de um festival de pesca. Rayane Alves Porto, de 28 anos, e Rithiele Alves Porto, de 25, foram atacadas por um grupo de sete pessoas.

Além de Rayane e Rithiele, outras duas pessoas também foram sequestradas e ficaram feridas. Um dos sobreviventes escapou pulando o muro e pediu socorro à polícia. Ele disse ter sido arrastado até a Rua Marechal Cândido, na região Centro, e mantido em cativeiro junto com outras vítimas.

De acordo com informações apuradas pelo G1, ao chegarem no local, as autoridades encontraram um jovem com uma das orelhas e um dos dedos cortados, além de apresentar ferimento de facada na nuca. No restante da casa, os policiais acharam dedos e cabelos de uma das irmãs. Os corpos das duas estavam no último quarto, com sinais de tortura por arma branca.

Ainda de acordo com o depoimento do sobrevivente, os criminosos se identificaram como integrantes de uma facção criminosa. A motivação do crime teria sido uma foto que as vítimas tiraram com um símbolo ligado a uma facção rival. Os suspeitos ainda teriam pedido dinheiro para não matá-las.

A Polícia Civil está apurando o caso. Os suspeitos, que ainda não foram localizados, devem responder por homicídio doloso, tortura mediante sequestro e lesão corporal.

