A Centrais de Abastecimento do Pará se prepara para o início de mais uma grande obra de melhoria e modernização, que é a reforma completa dos Mercados do Livre Produtor (MLP’s I e II) trazendo modernidade para a estrutura desses espaços, como uma fase inicial da reforma geral do mercado central. Além disso, o asfaltamento das vias internas terá início ainda esta semana, trazendo ainda mais benefícios aos permissionários e clientes da Ceasa.