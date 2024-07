Caravana Federativa apresenta investimentos no Pará

Em sua 11º edição, a Caravana Federativa, composta de ministros de estado e autoridades federais que viajam por todo Brasil, reuniu-se com prefeitos e servidores públicos apresentando programas de investimentos nas mais diferentes áreas da administração pública, e os resultados já alcançados no governo do Presidente Lula.

O ministro de relações institucionais, Alexandre Padilha, abriu a plenária falando do compromisso do Governo Federal com o Programa de Aceleração do Crescimento(PAC), que está investindo 75 bilhões de reais no Pará.

E destacou investimentos nas áreas da saúde, infraestrutura, educação, agricultura familiar e agroindústria, energia elétrica, saneamento, na cultura, com o incremento dos incentivos, através das Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, dentre outras.

O ministro observou o crescimento de repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), destinado às prefeituras, que vem aumentando desde o início do Governo Lula, dando mais condições aos prefeitos de administrarem suas cidades.

Padilha estimou que o Pará, onde ele morou por vários anos, vive um momento de protagonismo com a realização da Conferência do Clima, a COP 30, em novembro de 2025, em Belém do Pará. que representa um novo ciclo de investimentos na preservação ambiental e no desenvolvimento econômico, jamai visto aqui.

” O Brasil cresce na área econômica, no controle da inflação, e na geração de emprego, o tripé fundamental para o país desenvolver-se”, avaliou.

A Abertura das exportações com mais de cem países, a responsabilidade fiscal e social, a segurança jurídica e as reformas tributária e o arcabouço fiscal, na opinião do ministro, são passos importantes para o

ritmo do crescimento manter-se em alta com mais emprego, renda e consumo.

Os representantes do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania destacaram os investimentos no Marajó para o Programa dos Direitos Humanos no combate à exploração e abusos sexual infantil, fortalecendo os Conselhos Tutelares com equipamentos e veículos, incluindo embarcações para atender as zonas ribeirinhas.

O ministro do turismo, o paraense Celso Sabino, apresentou números do crescimento do turismo em todo país, mostrando que os brasileiros bateram recorde em viagens pelos estados brasileiros, enquanto o turismo internacional registrou mais de 3 milhões nos primeiros 4 meses do ano. “Avançamos mais que no período pré epidemia da covid”observou Sabino. E anunciou a criação do Polo de Desenvolvimento Turístico do Tapajós, que deverá ser um divisor de águas na região do Tapajós e da Calha Norte, com forte potencial turístico.

O ministro das cidades, Jader Filho, anunciou investimentos de 1,4 bilhões de reais no programa Minha Casa Minha Vida no Pará, com milhares de novas residências sendo entregues no atual governo e mais recursos em saneamento básico, esgotamento sanitário, sistemas de drenagem e obras nas encostas, a fim de evitar que as chuvas intensas acarretem dano ambientais e sociais, ceifando vidas de famílias que ocupam áreas de riscos.

O governador Helder Barbalho e o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, anunciaram investimentos com vistas à COP 30 que irão transformar Belém em uma capital ainda mais metropolitana, capaz de receber mais de 160 chefes de estado, cientistas, técnicos, jornalistas, povos de florestas e quilombolas, no maior evento social e ambiental do planeta.

Imagem: Agência Pará de Notícias