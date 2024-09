Caravanas de peregrinos já podem se cadastrar no site do Círio

Logo, logo, os sinais de que é Círio outra vez já estarão mais visíveis pela cidade. E já será possível avistar pela cidade e nas rodovias de acesso romeiros vindos a pé ou em bicicletas, sozinhos ou em grupos, do interior, principalmente de municípios do nordeste paraense, até a Basílica de Nazaré. Para oferecer apoio a estes romeiros, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), desde 2016, realiza o projeto “Peregrinos de Nazaré”.

Para que esses peregrinos recebam o apoio necessário, a DFN solicita que realizem um cadastro por meio do site www.ciriodenazare.com.br/peregrinos-de-nazare. No período de 08 a 12 de outubro, a Diretoria da Festa e parceiros estarão no trecho entre o município de Castanhal e Belém prestando apoio aos romeiros, com 17 postos de atendimento, sendo 5 na Alça Viária (PA 483) e 12 ao longo da BR 316. Os pontos serão detalhados em coletiva no dia 01 de outubro, a partir das 19h, no Centro Social de Nazaré.

A Diretoria da Festa recomenda que os romeiros possam preencher o cadastro no site o quanto antes para receberem a assistência com mais assertividade. “O cadastro é essencial para podermos identificar e prestar apoio aos romeiros, convocar outras pessoas a comporem os grupos já formados. Ao sermos informados sobre a vinda desses grupos acionamos os órgãos de segurança mais próximos como Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Rodoviária Federal que vão reforçar a segurança. Também conseguimos oferecer maior apoio logístico ao chegarem na Basílica Santuário e Casa de Plácido”, explica Franco Marcial, membro da Comissão Interna de Acolhida (CIA).

O projeto conta com o apoio de órgãos e entidades como a Arquidiocese de Belém, a Arquidiocese de Castanhal, SEGUP, Secretaria de Turismo (SETUR), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Rodoviária Estadual, Secretaria de Saúde (SESPA), Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Sesi e Cruz Vermelha.

HISTÓRIA

Criada no início da década de 80, a Romaria Castanhal-Belém começou com um grupo pequeno de romeiros que vinha a pé do município até a Basílica de Nazaré. A distância é de 78 km/h, com quase um dia inteiro de caminhada. Atualmente, outros devotos de outras cidades paraenses fazem o mesmo na semana do Círio, seja a pé ou de bicicleta.

O CÍRIO 2024

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Até o momento, a Festa de Nazaré tem como patrocinador master o Banpará e o Instituto Cultural Vale. Patrocínio de Alubar, Belágua, Belém Bioenergia Brasil, Cresol, Econômico Comércio de Alimentos, Equatorial Energia, GAV Resorts, Gráfica Miriti, Grupo Mônaco, Guamá Resíduos, Hospital Porto Dias, Hotel Gran Mercure, ITA Center Park, Magazine Luiza, Hydro, PagBank, Quadra Engenharia, Reinafarma, Sebrae, Uniesamaz, Unimed e Tramontina. Como apoiadores master Alucar, Artemyn, Bagliolli Dammski Bulhões e Costa Advogados, CN Produções, Energéticos Bally, Jefferson, Natura, Hydro Paragominas, Primor. E mais 96 apoiadores.

Texto: Rosana Pinto – Ascom DFN/Imagem: Soraya Montanheiro