Carros Elétricos dominam o mercado automotivo! Confira as principais categorias vendidas!

A revolução verde no setor automotivo do Brasil é evidente, especialmente ao observarmos os números impressionantes de venda e emplacamento de veículos elétricos e híbridos. Progressivamente, esses veículos têm se tornado a escolha preferida para muitos brasileiros interessados em otimizar a eficiência energética e reduzir a emissão de poluentes.

A Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) revelou dados atuais do mercado que confirmam um salto significativo nas vendas. Somente no primeiro semestre deste ano, foram vendidos impressionantes 79,3 mil carros, incluindo elétricos puros e híbridos. Isso representa um crescimento notável em relação aos anos anteriores, marcando um novo capítulo na adoção dessa tecnologia no país.

Como está o desempenho de vendas no mercado de veículos eletrificados?

Julho de 2024 foi um mês marcante para o segmento de veículos eletrificados no Brasil, fechando com 14.396 emplacamentos. Esse número não apenas representa um crescimento de 131% em relação a junho de 2023, mas também posiciona o mês como o terceiro melhor de toda a série histórica. O total acumulado de janeiro a junho é ainda mais impressionante, exibindo um aumento de 146% comparado ao mesmo período do ano anterior.

Desempenho de Vendas em Alta:

79.3 mil carros eletrificados vendidos no primeiro semestre de 2024, um crescimento exponencial em relação aos anos anteriores.

carros eletrificados vendidos no primeiro semestre de 2024, um crescimento exponencial em relação aos anos anteriores. Julho de 2024: mês histórico com 14.396 emplacamentos, o terceiro melhor da série histórica e um aumento de 131% em relação a junho de 2023.

mês histórico com emplacamentos, o terceiro melhor da série histórica e um aumento de em relação a junho de 2023. Acumulado de 2024: crescimento de 146% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Quais são as principais categorias de eletrificados e sua distribuição nas vendas?

A diversidade de veículos eletrificados disponíveis no mercado brasileiro é vasta, apresentando diferentes tecnologias para atender a variadas necessidades dos consumidores. Os dados específicos de junho de 2024 mostram uma divisão interessante entre os tipos disponíveis:

BEV (eletrificados a bateria): 5.190 unidades (36,1%)

PHEV (híbridos plug-in): 5.047 unidades (35,1%)

HEV (híbridos convencionais): 1.239 unidades (8,6%)

HEV FLEX (híbridos flex a etanol): 1.736 unidades (12,1%)

MHEV (micro-híbridos): 1.184 unidades (8,2%)

Quais desafios e oportunidades essa tendência apresenta?

O crescimento acelerado do número de veículos eletrificados traz tanto desafios quanto oportunidades. Enquanto a infraestrutura de carregamento continua a ser uma preocupação, empresas como BYD e GWM estão intensificando investimentos para melhorar este aspecto. Além disso, a novidade pressiona as montadoras tradicionais, como apontado pelos alertas recentes da Anfavea, que já solicitaram o aumento do imposto de importação para veículos importados.

Entretanto, esses desafios refletem também grandes oportunidades, não somente para os fabricantes, mas também para o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Com a ABVE projetando um total de 150.000 vendas de carros elétricos e híbridos para o ano inteiro, está claro que o futuro da mobilidade no Brasil será cada vez mais verde e sustentável.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto:Revista Carro