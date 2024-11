Ceasa Promove Ação Social Novembro Azul nesta quarta-feira

Uma grande ação social voltada à conscientização sobre a prevenção ao câncer de próstata será realizada pelo Governo do Estado por meio das Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa) nesta quarta-feira, 27, a partir das 21hs. O público do entreposto formado pelos permissionários, funcionários, caminhoneiros, catadores (carapirás) e clientes poderão usufruir de todos os serviços que serão ofertados gratuitamente.

Dentre os serviços que serão oferecidos estão vacinação, consultas, testes rápidos de Sífilis e HIV, orientação nutricional, cortes de cabelo, design de sobrancelhas, limpeza de pele, massoterapia, emissão de documentos, orientações jurídicas, distribuição de chope e sopão. Além disso, serão entregues ao permissionários e voluntários da ação, brindes feitos pela equipe do projeto ‘Cozinha Escola’.

O evento é uma parceria realizada entre a Ceasa, Defensoria Púbica do Estado, Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), Secretaria de Articulação e Cidadania (Seac), Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Studio Jaila Torres, além de outros profissionais liberais e instituições.

Imagens: Príscyla Moura