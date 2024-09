Chocolat Amazônia e Flor Pará 2024 terão vasta programação e acesso gratuito no Hangar, em Belém

Nos dias 26, 27, 28 e 29 de setembro Belém será a capital nacional do cacau e do chocolate. Com previsão de reunir mais de 800 produtores das mais de 10 regiões de Integração, o Festival Internacional do Chocolate e do Cacau – Chocolat Amazônia e Flor Pará 2024 ocorrerá no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. O evento é uma realização do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), com recursos do Fundo de Desenvolvimento de Apoio à Cacauicultura do Pará (Funcacau).

A feira do chocolate e das flores estará aberta ao público a partir das 15h do dia 26 (quinta-feira), e nos demais dias das 14h às 22h. A abertura oficial, com a presença de autoridades e convidados, será às 18h.

Estão sendo esperados pelo menos 120 mil visitantes nos quatro dias de evento. Chocolat Amazônia e Flor Pará ofertará, ainda, 350 capacitações e certificados, além de palestras técnicas. Os produtores participarão, ainda, de rodadas de negócios.

Entre as atrações está o espaço denominado “Cacau Floresta”, onde o visitante será remetido ao ambiente amazônico e conhecerá um pouco da biodiversidade da região. O espaço simulará uma área de plantio do cacau de origem, cultivado de forma sustentável.

CURSOS

Nos quatro dias de evento, renomados chefs locais, nacionais e internacionais estarão na programação “Cozinha Show”, com início às 20h do dia 26, e nos demais dias a partir de 16h.

O público poderá acompanhar no espaço “Atelier” esculturas feitas por famosos chocalatiers do País. Este ano, a temática será a COP 3 (conferência mundial sobre mudanças climáticas), que será realizada em Belém no próximo ano.

Além da programação interativa, os visitantes poderão conferir nos estandes a qualidade dos produtos expostos e comercializados pelos produtores de chocolate e cacau de vários municípios do Estado.

PLANTAS E FLORES

O Hangar também será transformado em um amplo espaço de exposição de plantas e flores produzidas na Amazônia. O público poderá conferir os melhores produtos de jardinagem, compostos exclusivamente por espécies da flora amazônica.

Os interessados em aprender mais sobre jardinagem e arranjos florais poderão participar dos minicursos, que serão realizados a partir de 16h no espaço “Flor Show”. Para as crianças haverá os espaços “Flor Kids” e “Cozinha Kids”.

PAINÉIS

Pela manhã serão realizadas palestras e debates sobre acauicultura, entre as quais o “Chocoday”, com apresentação de painéis e participação de palestrantes nacionais e internacionais, e o Fórum da Cacauicultura, que será dividido em quatro painéis com apresentação de vários temas, como ações de combate à Monilíase e ações de sustentabilidade e progresso da cacauicultura na Amazônia.

Pela primeira vez será realizado o “Pitch Acadêmico”, reunindo pesquisadores de instituições acadêmicas para expor ideias, projetos ou finalísticos de pesquisa científica e tecnológica, que estão sendo implementadas com relevante contribuição ao desenvolvimento da cadeia produtiva da cacauicultura paraense em bases sustentáveis.

CONCURSO

Os visitantes poderão acompanhar, ainda, os resultados do 4 º Concurso de Chocolates de Origem e o 1º Concurso de Melhor Amêndoa de Cacau da Amazônia. Os vencedores serão anunciados no sábado (28), a partir de 20h, no palco das apresentações culturais.

O Chocolat Amazônia terá, também, rodadas de negócios e reunião da Câmara Setorial do Cacau.

A programação completa pode ser acessada no site www.sedap.pa.gov.br

Imagem: Divulgação