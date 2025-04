Cidades – Ampliadas as ações de zeladoria da cidade de Belém

Com o objetivo de intensificar a Operação Tapa-Buracos e outras ações de zeladoria urbana na capital paraense, entrou em vigor nesta terça-feira, 15, mais um acordo de cooperação firmado entre a Prefeitura de Belém e o Governo do Pará. O início da nova parceria, que terá duração de 18 meses, prevê o uso de cerca de 45 mil toneladas de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), um tipo de asfalto de maior qualidade, indicado para vias de alto fluxo, como a travessa Lomas Valentinas, no bairro da Pedreira.

Esse foi o endereço escolhido para o início das operações conjuntas, que contou com a presença do prefeito Igor Normando, da vice-governadora Hana Ghassan e demais autoridades municipais e estaduais. “Sem dúvida, essa parceria com o Governo do Estado mostra a importância da união de forças entre os dois poderes. Já estamos realizando a pavimentação de mais de 200 ruas da nossa cidade, especialmente nas áreas que mais precisam, e agora o Estado se soma a essa força-tarefa para avançarmos na operação tapa-buracos. Isso vai melhorar o tráfego e levar mais qualidade de vida à população”, afirmou o prefeito.

A Operação Tapa-Buracos da Prefeitura de Belém é executada pela Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana (Sezel) desde janeiro deste ano. Até o momento, 8 mil toneladas de CBUQ já foram utilizadas na capital para recuperação asfáltica. Isso significa que mais de 15% dos 800 quilômetros de vias da cidade já passaram por intervenções da Sezel.

“A operação vai minimizar os impactos causados pelos buracos, reduzir acidentes no trânsito, melhorar a mobilidade e garantir a segurança de quem transita. Com vias bem conservadas, teremos menos incidentes”, destacou Thayta Martins, secretária titular da Sezel.

A vice-governadora Hana Ghassan afirmou que a parceria trará impacto positivo para toda a população de Belém. “O Governo do Estado se une à Prefeitura nesse trabalho tão importante para melhorar a zeladoria da cidade e facilitar o ir e vir das pessoas e dos transportes. Essa operação conta com o reforço de mais 10 equipes estaduais, para acelerarmos e eliminarmos os buracos da cidade. Toda Belém está passando por um momento de transformação, com uma operação que cobrirá todos os distritos da capital”, afirmou.

Moradores da Pedreira acompanharam o primeiro dia de serviços da parceria e aprovaram as medidas e ações de zeladoria já realizadas no bairro. “Olha, agora estou botando muita confiança no serviço da Prefeitura, porque antigamente Belém parecia mesmo estar abandonada. Mas hoje, não. A gente vê que todos os dias eles estão aqui fazendo a limpeza, juntando os pacotinhos, deixando tudo limpinho. Então, está melhorando bastante, está realmente melhorando”, opinou Eliana Pinheiro, 65, vendedora de tapioca na travessa Lomas Valentinas.

Lúcio Mauro da Silva, 54, vigilante e morador da mesma rua, também aprovou. “Com certeza, é um trabalho bem-vindo. A gente nunca tinha visto desse jeito. Antes, vinham aqui, tapavam um buraquinho ali, outro acolá e pronto. Agora a gente vê o serviço sendo feito de verdade”, disse.

Fonte e imagens:Agência Belém