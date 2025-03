Cidades – Hospital Regional de Santarém recebe novos equipamentos, investimento do governo do Estado

O Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, oeste do Pará, conta com um parque tecnológico com mais de 1.500 equipamentos. E, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) renova constantemente os aparatos e itens utilizados no atendimento aos pacientes. Neste mês, quatro aparelhos de bisturis eletrônicos foram entregues e instalados para auxiliar no trabalho dos profissionais durante procedimentos e operações no centro cirúrgico do hospital.

“A renovação constante dos equipamentos médico-hospitalares no HRBA reafirma o nosso compromisso com a qualidade e segurança no atendimento. O investimento em novas tecnologias fortalece a estrutura do hospital, otimiza o trabalho das nossas equipas médicas e garante maior precisão nos procedimentos. Com isso, promovemos a melhoria contínua na qualidade do tratamento oferecido aos nossos pacientes, fortalecendo um atendimento mais eficiente e humanizado”, afirmou o diretor-geral do hospital, Matheus Coutinho.

Além dessa instalação, os colaboradores do HRBA fazem os últimos ajustes para entregar nos próximos dias mais equipamentos, como monitor para ressonância magnética, torre de vídeo para endoscopia, Arco C e suporte de crânio, entre outros. No segundo semestre do ano passado, a unidade também ganhou duas máquinas de Raio-X portáteis, que já estão em pleno funcionamento.

FUNCIONAMENTO SEGURO

Referência em média e alta complexidade para uma população de 1,4 milhão de pessoas residentes em 29 municípios paraenses, o Regional de Santarém dispõe de equipamentos de ponta para a realização de consultas, exames, cirurgias, internações e outros procedimentos dentro da unidade.

O hospital conta com um setor de engenharia clínica, com seis profissionais que desempenham um papel fundamental na área da saúde, garantindo o funcionamento seguro e eficiente dos equipamentos médico-hospitalares. Com os avanços das tecnologias de saúde, a engenharia clínica auxilia na integração de novas tecnologias, na capacitação de profissionais para uso correto dos equipamentos e na otimização de custos hospitalares, contribuindo para a eficiência e sustentabilidade dos serviços médicos, garantindo de forma eficaz a aplicação de salvar vidas.

“O HRBA tem recebido uma série de novos equipamentos médico-hospitalares, contribuindo para a modernização da instituição e a redução da depreciação desses dispositivos. A unidade conta com equipamentos de última geração, garantindo maior precisão nos diagnósticos e eficiência nos tratamentos. Essa evolução representa um grande avanço para a cidade e região, pois possibilita um atendimento mais qualificado, seguro e alinhado com as melhores práticas da medicina”, ressaltou o supervisor de engenharia clínica do Regional, Heleson Guimarães Alho.

Para o secretário regional de governo do Baixo Amazonas, Nélio Aguiar, a modernização e renovação constante do parque tecnológico do HRBA é fundamental para a qualidade na assistência da população do oeste paraense. “O Governo do Estado tem investido continuamente na modernização do Hospital Regional de Santarém, garantindo que os pacientes tenham acesso a um atendimento de excelência. A chegada de novos equipamentos reforça nosso compromisso com a saúde pública, proporcionando mais eficiência nos procedimentos médicos e mais segurança para pacientes e profissionais. Seguimos trabalhando para fortalecer a rede hospitalar e ampliar a qualidade dos serviços oferecidos à nossa gente”.

Serviço: O Regional do Baixo Amazonas presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado. A unidade funciona na avenida Sérgio Henn, nº 1100, no bairro Diamantino, em Santarém.

Fionte e imagens: Agência Pará de Notícias