Cidades – Obras do Cine Olympia seguem para entregar espaço histórico modernizado

Uma reunião realizada na tarde de ontem, terça-feira, 25, no Palácio Antônio Lemos, tratou sobre as obras de restauração do histórico Cine Olympia. O encontro contou com a participação do prefeito Igor Normando, do presidente do Instituto Pedra, Luis Fernando de Almeida, e da arquiteta responsável pelo projeto de restauração, Ana Elizabeth Almeida.

O Cine Olympia, uma das mais antigas e icônicas salas de cinema do Brasil, passa atualmente por uma revitalização que vai não só restaurar a arquitetura, mas também modernizar as instalações para atender às necessidades de acessibilidade e tecnologia. Durante a reunião, os representantes do Instituto Pedra apresentaram ao prefeito o andamento das obras, o planejamento para a entrega do espaço à população e os desafios enfrentados ao longo do processo.

O prefeito Igor Normando destacou a importância da obra para Belém e a relevância cultural. “A restauração do Cine Olympia é um marco para nossa cidade. Este é um patrimônio histórico que representa não apenas a memória de Belém, mas também parte da história do Brasil no campo da cinematografia. Estamos empenhados em apoiar este projeto, que não só resgata um espaço importante, mas também contribui com uma programação cultural vibrante para a população”.

DESAFIOS ENFRENTADOS

O Instituto Pedra, responsável pela captação de recursos para a restauração, obteve a liberação de R$ 8 milhões para a obra, valor que, devido aos ajustes no projeto, foi elevado para aproximadamente R$ 11 milhões. O projeto foi aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e as obras tiveram início em março de 2023. A previsão de entrega é para 2025.

A arquiteta Ana Elizabeth Almeida detalhou que, ao iniciar o processo de restauração, descobertas inesperadas durante as prospecções ampliaram o escopo do projeto. “Quando começamos a obra, fizemos as prospecções habituais de restauração, e encontramos novos elementos, como os arcos, que não estavam previstos inicialmente. Além disso, o projeto original não incluía um bom planejamento acústico e de estrutura, o que exigiu uma readequação do projeto. Essas mudanças impactaram o prazo, mas são essenciais para garantir que o espaço seja plenamente funcional e adequado às exigências modernas”, explicou.

Ela também destacou a importância do projeto cultural associado à restauração, que vai além da obra física do cinema, incluindo programas educativos, ações culturais, visitas monitoradas e um plano de manutenção para garantir a longevidade do espaço. “A reforma inclui não apenas a restauração da estrutura, mas também a modernização tecnológica, com melhorias no sistema de projeção, acústica e acessibilidade, tornando o espaço adequado para exibições cinematográficas de alto nível e acessível a todos os públicos”.

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

O projeto de restauração do Cine Olympia é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Belém (SEMCULT), e os Institutos Pedra e Vale.

HISTÓRIA DO CINE OLYMPIA

Inaugurado em 24 de abril de 1912, o Cine Olympia é um dos cinemas mais antigos do Brasil, tendo sido símbolo de luxo e modernidade no início do século XX, época em que Belém vivia um intercâmbio econômico intenso com os Estados Unidos e a Europa, impulsionado pela exportação de borracha. O cinema foi um marco cultural na cidade e, ao longo dos anos, passou a integrar a memória histórica de Belém.

Fonte e imagens: Agência Belém