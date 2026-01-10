Com Gabigol disponível, Santos estreia no Paulista contra Novorizontino

Acostumado à pressão e identificado com as arquibancadas, Gabigol vem fazendo a sua parte desde que retornou

Após um ano onde a incômoda ameaça do rebaixamento rondou o clube até as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro de 2025, o Santos inicia a atual temporada em busca de uma nova era a partir deste sábado, quando vai estrear no Campeonato Paulista diante do Novorizontino, neste sábado (10), às 16h, na Vila Belmiro.

E parte desse processo passa justamente no esforço da diretoria para “repatriar” Gabigol. Recém-contratado e pronto para estrear, o próprio camisa 9 se colocou à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para marcar a sua terceira passagem pelo clube.

“Estou pronto, Depende do mister. Estou me sentindo bem”. Esse foi o cartão de visita dado pelo jogador após vir do Cruzeiro por empréstimo para o clube que o revelou. Nos treinamentos, ele mostrou estar bem condicionado e pode ser o líder do time nesta partida já que Neymar, em recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo, ainda não tem condições de atuar.

Acostumado à pressão e profundamente identificado com as arquibancadas, Gabigol vem fazendo a sua parte desde que retornou. Treinou, se integrou aos companheiros e fez questão de destacar a importância desse momento na sua carreira. “Eu preciso mais do Santos do que o Santos de mim”, afirmou o artilheiro em referência ao período sem brilho que viveu no Cruzeiro no ano passado, quando ficou relegado à reserva de Kaio Jorge.

Ainda sem se definir pelo goleador, Juan Pablo Vojvoda solicitou a presença de Mateus Xavier, atacante do sub-20, entre os relacionados. No entanto, a tendência é que, com a Vila lotada, o comandante argentino recorra à experiência de Gabriel Barbosa para tornar o time ainda mais forte ofensivamente.

À espera de um adversário bem esquematizado defensivamente, o treinador santista tem problemas. Além de Neymar, ele não poderá contar com Gabriel Bontempo, que passou por uma cirurgia de correção do desvio do septo nasal no final de 2025. O cenrtroavante Tiquinho Soares tem um edema na panturrilha esquerda e o meio-campista Victor Hugo está encaminhando sua ida para o Atlético-MG.

Além do quarteto, Álvaro Barreal não teve a inscrição regularizada ainda (o Santos adquiriu os direitos econômicos do atleta, que pertencia ao FC Cincinnati, mas o clube demorou a enviar os documentos). Já o lateral-esquerdo Souza vem conversando com o Tottenham, da Inglaterra, e tem poucas chances de ser utilizado neste sábado.

Um dos líderes do Santos por suas boas atuações no ano passado, o goleiro Gabriel Brazão deu tom da virada de página que o grupo espera dar em 2026. “O Santos foi o clube que me abriu as portas quando eu mais precisava. Tenho muita gratidão e pretendo fazer história aqui e conquistar títulos. É o que eu almejo”, afirmou o goleiro que antecipou o fim das férias no fim de dezembro para aprimorar a parte física e técnica.

Pelo lado do Novorizontino, o experiente técnico Enderson Moreira prega cautela ao falar da estreia na casa santista. Ele afirmou que o time do interior está em processo de reconstrução. “A gente teve pouquíssimo tempo com os atletas. Vai ser um jogo extremamente difícil, mas acho que nenhuma equipe vai estar pronta neste começo de Paulista”, afirmou o treinador.

Apesar do desafio, o treinador disse confiar nos jogadores que estão sob o seu comando. “Temos atletas contratados justamente para dar mais opções táticas. Não iremos atuar de uma só forma. O que posso dizer é que esperamos fazer um grande jogo”, afirmou

Ficha técnica

Santos x Novorizontino

SANTOS – Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adônis Frías, Zé Ivaldo e Escobar; Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser; Lautaro Díaz, Robinho Jr e Gabigol (Mateus Xavier). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

NOVORIZONTINO – Cesar Augusto; Patrick Brey, Eduardo Brock, Gabfiel Bahia e Mayk; Juninho, Léo Naldi, Matheus Bianqui e Rômulo; Bruno José e Robson. Técnico: Enderson Moreira.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).