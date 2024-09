Concurso de Chocolates de Origem da Amazônia está com as inscrições abertas

Os interessados em participar do IV Concurso de Chocolates de Origem da Amazônia – Chocolat Amazônia 2024 podem se inscrever até o próximo dia 26 deste mês. Nesta data, será aberto oficialmente o Festival Internacional do Chocolate e do Cacau e Flor Pará 2024. O certame já virou uma tradição no evento realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap). O concurso é coordenado e executado pelo Centro de Valorização de Compostos Bioativos da Amazônia (CVACBA) da Universidade Federal do Pará (UFPA), instalado no Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá, em parceria com a secretaria.

As inscrições podem ser feitas de três maneiras diferentes: presencialmente nas instalações do CVACBA da UFPa, por envio das amostras por transportadora ao Centro de Valorização de Compostos Bioativos da Amazônia (as amostras devem ser entregues impreterivelmente até o dia 26) ou presencialmente na data de abertura do festival (26) ,no Hangar Centro de Convenções da Amazônia (os interessados deve se dirigir ao estande do CVACBA)

O concurso consiste em premiar chocolates que foram produzidos com amêndoas originárias da região amazônica, segundo explicou o coordenador do CVACBA, Prof. Dr. Jesus Nazareno Silva de Souza, que também coordena o concurso junto com a Sedap. Ele explica que podem participar empresas tanto do Pará ou de outro estado do País, desde que usem amêndoas provenientes da região Amazônica.

“Esse concurso está dividido em duas categorias sendo a primeira chocolate intenso e a segunda categoria chocolate ao leite; está sendo dado um estímulo aos produtores locais do Estado do Pará, que podem inscrever amostras com 50% de desconto no valor da inscrição e serão premiados os três primeiros colocados de cada categoria, mas também serão premiados os produtores de amêndoas, ou seja, além do chocolateiro, o produtor está sendo estimulado; a gente acha interessante porque consegue linkar os dois: o produtor e o chocolateiro”, avaliou Souza.

Amêndoas- Além do concurso do melhor chocolate de origem da Amazônia, será anunciado no dia 28 (sábado), durante o festival do chocolate, o resultado com os nomes dos ganhadores do concurso de melhor amêndoa de cacau. Conforme informou Jesus Souza, as inscrições para esse certame já foram encerradas. Foram inscritas 29 amostras diferentes.

“Estamos na fase de análise dessas amêndoas; após essas análises serão feitas a seleção das melhores, essas serão transformadas em chocolate padrão e depois será avaliado esse chocolate para finalmente, a partir do júri técnico de avaliadores, selecionar amêndoas que levem a produção de um chocolate de qualidade”, detalhou o coordenador.

Valorização – De acordo com a coordenadora do Chocolat Amazônia, Dulcimar Melo, o concurso visa valorizar a produção de amêndoas na região amazônica, principalmente os produtores do Pará, que concentram a maioria da produção regional e visa então premiar a qualidade. Ela ressaltou que “nada mais justo que a gente estimule por meio desses concursos – de melhor chocolate de origem e de melhor amêndoa de origem – que os participantes se empenhem em produzir produtos cada vez mais com maior qualidade, sem contar que também é um estímulo para uma ampla divulgação dos seus produtos”, ressaltou.

O concurso, segundo destacou, já virou uma tradição. A realização do certame é conjunta entre o CVACBA e a Sedap com o aporte financeiro do Fundo de Apoio à Cacauicultura do Estado do Pará (Funcacau), quem financia, também, todo o Chocolat Amazônia e Flor Pará 2024.

Serviço: E edital na íntegra do IV Concurso de Chocolates de Origem da Amazônia – Chocolat Amazônia 2024 – pode ser consultado no site da Sedap. Dúvidas também poderão ser tiradas por meio do número (91)3201-7456 ou email: cvacba@gmail.com)

Fonte: Agência Pará/Foto: Ricardo Amanajas/Ag Pará