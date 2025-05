Confira sobre o funcionamento dos serviços de saúde no feriado e ponto facultativo de amanhã

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informa sobre o funcionamento dos serviços de saúde nas suas unidades vinculadas nesta quinta-feira (1º), Dia do Trabalhador, e amanhã, sexta-feira, 02, que será ponto facultativo no serviço público estadual. As Unidades de Referência Especializada Presidente Vargas, Demétrio Medrado, Marcello Cândia, Doenças Infecciosas Parasitárias Especiais (Uredipe) e Materno-Infantil e Adolescente (Uremia) e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) tipos I e II de gestão estadual não funcionarão nesta quinta-feira (1º) e nem amanhã. O atendimento volta ao normal em todas as unidades na próxima segunda-feira, 5 de maio.

Já os Caps tipo III (Grão-Pará, Renascer e Marajoara) e a Unidade Básica da Pedreira vão manter apenas o serviço de urgência e emergência nesta quinta-feira (1º) e na sexta-feira (02), devendo retomar o atendimento ambulatorial na segunda-feira (05).

HOSPITAIS DE GESTÃO DIRETA

Os hospitais estaduais de gestão direta do Estado (Santa Casa, Ophir Loyola e Hospital de Clínicas, em Belém; Hospital Regional de Cametá, Hospital Regional de Salinópolis e Hospital Regional de Conceição do Araguaia) vão funcionar em regime de plantão para atendimento assistencial de pacientes internados e para casos de urgência e emergência, de acordo com os perfis de atendimento de referência de cada um, nesta quinta-feira (1º) e na sexta-feira (02).

UNIDADES GERENCIADAS POR ORGANIZAÇÃO SOCIAL

A Policlínica Metropolitana, em Belém, a Policlínica do Lago de Tucuruí, a Policlínica de Marabá, o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) e o Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (Cetea), em Belém, não funcionarão nesta quinta-feira (1º). Todas as unidades funcionarão normalmente na sexta-feira (02).

O Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), em Belém; o Hospital Regional Público de Castanhal (HRPC), o Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP) em Marabá, o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém; o Hospital Regional do Tapajós (HRT), em Itaituba; o Hospital Geral de Castelo de Sonhos (HGCS), o Hospital Materno-Infantil de Barcarena (HMIB), O Hospital Regional da PA 279, em Ourilândia do Norte, e o Hospital Regional de Oriximiná Menino Jesus (HRMJ) vão funcionar apenas com internação, atendimento de emergência e serviços específicos conforme seus perfis de atendimento nesta quinta-feira (1º), e retomam o funcionamento normal na sexta-feira (02).

O Hospital Regional Abelardo Santos (HRAS) vai funcionar normalmente de acordo com seu perfil assistencial e de referência. Exames e consultas previamente agendados também estão mantidos e os pacientes serão atendidos normalmente no feriado de 1º de maio.

Nesta quinta-feira (1º), o Hospital da Mulher do Pará funcionará com pronto atendimento 24h para vítimas de violência doméstica e internação. Exames de diagnóstico por imagem vão funcionar, das 8h às 16h, apenas para pacientes internados ou previamente agendados. Não haverá consultas ambulatoriais. O Hospital funcionará normalmente na sexta-feira (02)

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua; o Hospital Geral de Tailândia (HGT), o Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves; o Hospital Regional Público do Leste (HRPL), em Paragominas (HRPL) vão funcionar normalmente nesta quinta-feira (1º) e na sexta-feira (02).

Já o Hospital Jean Bitar, em Belém, funcionará normalmente para internação nesta quinta-feira (1º) e na sexta-feira (02). Na área ambulatorial, funcionará, nesta quinta-feira (1º), apenas para exames laboratoriais e Raios-X. As consultas e todos os exames só serão retomados na sexta-feira (02).

O Complexo Hospitalar dos Caetés (Hospital e Policlínica), em Capanema, vai funcionar normalmente nesta quinta-feira (1º) e sexta-feira (02). Já o Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea) não funcionará nesta quinta-feira (1º), devendo retomar o atendimento na sexta-feira (02).

O Hospital Regional Público da Transamazônica vai funcionar nesta quinta-feira (1º) apenas com serviços de internação, pronto atendimento e hemodiálise. O Ambulatório e o Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico retomarão o atendimento somente na sexta-feira (02).

O Hospital Regional do Baixo Tocantins Santa Rosa (HRBTSR) funcionará normalmente nesta quinta-feira (1º) com os serviços ambulatoriais, hemodiálise, internação e pronto atendimento.

O Hospital Regional de Tucuruí e a Unacon funcionarão normalmente nesta quinta-feira (1º). Na sexta-feira (02), funcionará apenas com serviços de internação e pronto atendimento. As atividades administrativas e ambulatoriais retornam à normalidade na segunda-feira (05).

DOAÇÃO DE SANGUE

A Fundação Hemopa informa datas e horários de funcionamento das suas unidades de coleta no período de 1º a 04 de maio.

Quinta-feira (1º): todas as unidades estarão fechadas.

Sexta-feira (02): Belém (7h30 às 17h), Castanheira (7h30 às 17h), Metrópole (7h30 às 17h), Santarém (7h às 13h), Marabá (7h às 13h) e Castanhal (7h às 13h). As demais estarão fechadas.

Sábado (03): Belém (7h30 às 17h), Castanheira (7h30 às 17h), Metrópole (7h30 às 17h), Santarém (7h às 13h) e Castanhal (7h às 17h). As demais estarão fechadas.

Domingo (04): todas as unidades estarão fechadas.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias