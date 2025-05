Paysandu vacila e perde para o Bahia por 1 a 0, em gol de pênalti, na estreia na 3ª fase da Copa do Brasil

Em grande momento na temporada, o Bahia veio a campo nesta quarta-feira, 30, em Belém, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Com um time reserva, o Tricolor deu conta do recado e derrotou o Paysandu por 1 a 0, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão. Cauly, de pênalti, foi o artilheiro solitário da partida que teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e o portal internacional do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 53 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

A Fiel, que compareceu em peso ao Mangueirão, está irritada com o desempenho da equipe, que ainda enfrenta o Campeonato Brasileiro, Série B, onde está em último lugar, com apenas dois pontos conquistados em cinco rodadas.

Com o resultado na Copa do Brfasil, o Esquadrão joga pelo empate na volta, marcado para o dia 21 de maio, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. Já o Paysandu terá que vencer por dois ou mais gols para avançar às oitavas de finais. Empate no agregado leva a decisão para os pênaltis.

PRIMEIRO TEMPO

O duelo começou movimentado, com as duas equipes buscando abrir vantagem no jogo de ida. Jogando em casa, o Paysandu tomou a iniciativa, mas tinha insucesso nas finalizações, fato este que vem se repetindo nos últimos jogos dos quais a equipe já participou. Do outro lado, o Bahia também era ofensivo e levava perigo, principalmente pelos lados do campo.

Com o passar do tempo, o jogo foi caindo o ritmo da partida. O Tricolor trocava passes, mas não era tão incisivo, assim como o Papão da Curuzu, cuja equipe, titular, está cansada com muitas partidas, muitas viagens e sem ter feito pré-temporada neste ano de 2025. Na reta final, a arbitragem viu pênalti em Iago. Cauly bateu forte e rasteiro e abriu o placar, aos 42 minutos.

VANTAGEM MINÍMA

A segunda etapa voltou com o freio de mão puxado. Afoito, o Paysandu tentava entrar na área adversária, mas esbarrava na defesa. O Tricolor estava mais calmo e trocava passes, trabalhando bem a bola para ampliar a vantagem, porém sem muita pressa.

Vendo que o adversário não oferecia perigo, o Esquadrão foi gastando tempo. Mesmo sem forçar, seguiu melhor em campo. Kayky arriscou de longe e Matheus Nogueira espalmou, no rebote, Luan Freitas salvou o Papão. Na reta final, Acevedo chegou a aumentar a vantagem Tricolor, mas a arbitragem anulou por impedimento.

Da Redação de A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu