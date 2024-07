Conheça as praias brasileiras que estão entre as 10 melhores do mundo

Saquarema (RJ), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ) e Búzios (RJ)! São nesses municípios onde estão localizadas as cinco praias brasileiras que figuram entre as 10 melhores do mundo, de acordo com o Centro Internacional de Formación en Gestión y Certificación de Playas.

O estudo apresentou um relatório que avalia 126 locais no litoral da Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, Cuba, Equador, Guatemala, México, Nova Zelândia, Peru, Porto Rico, Espanha e Venezuela, para permitir que os turistas comparem a qualidade e ajudem os planejadores e administradores a fazerem melhorias.

Entre as mais bem avaliadas estão Itaúna, no município de Saquarema (RJ); Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, em Salvador (BA), a Praia de Grumari, no Rio de Janeiro (RJ), e a Praia do Forno e Praia Azeda, em Búzios (RJ).

Outras brasileiras apareceram no ranking entre as 20 primeiras, como a Praia do Forte em Mata de São João (BA): Praia de Ubás, em Iguaba Grande (RJ); Morro de São Paulo, em Cairú (BA); Prainha, no Rio de Janeiro (RJ) e Costa do Sauípe, em Mata de São João (BA).

RANKING

O Ranking das Melhores Praias faz parte da Década das Nações Unidas para a Restauração dos Ecossistemas, lançada em 2021, como um apelo à ação coletiva para prevenir, deter e reverter a degradação dos ecossistemas em todo o mundo.

No início deste ano, 46 profissionais, incluindo oceanógrafos, engenheiros, geógrafos, químicos e educadores, avaliaram o litoral da América Latina tendo como principal quesito a qualidade ambiental desses lugares.

A “Estrutura de Priorização de Praias”, metodologia utilizada no estudo, é composta por indicadores que reconhecem as funções e os serviços do ecossistema e é medida por meio de um esquema de pontuação que permite comparações diretas, oferecendo uma visão global e abordando as principais lacunas de gerenciamento dos lugares.

BANDEIRA AZUL

Dentre as top brasileiras, quatro praias conquistaram a premiação “Bandeira Azul” neste ano, sendo reconhecidas mundialmente por promover a qualidade ambiental e a sustentabilidade nas regiões constritas, reforçando o reconhecimento ao turismo no Brasil.

Em mais um ano consecutivo, o Brasil deve ter o número recorde de praias e marinas aptas a receberem a certificação do programa Bandeira Azul na temporada de verão 2024/2025.

Na temporada passada, 42 locais receberam o selo, sendo 31 praias e 11 marinas. Com a indicação de 38 praias e 11 marinas, este número deve aumentar significativamente no verão.

Ao todo, são 38 critérios avaliados pelo júri, incluindo qualidade da água, gestão ambiental, segurança, serviços, educação e informação ambiental.

As praias e marinas certificadas precisam comprovar anualmente o cumprimento dos critérios estabelecidos pela Foundation for Environmental Education (FEE), fundação internacional responsável pela promoção do programa.

O resultado final está previsto para ser divulgado em outubro e a cerimônia de entrega nacional da Bandeira Azul acontecerá no dia 1º de novembro.

Imagem: Divulgação