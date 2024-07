Consórcio vs. Financiamento: entenda a melhor opção para comprar seu carro

Quando se trata de adquirir um carro, surgem diversas dúvidas sobre qual a melhor modalidade de pagamento: consórcio ou financiamento? Para esclarecer essas questões, conversamos com Gabriella Barros, consultora de finanças pessoais e mestra em matemática. Acompanhe as dicas da especialista e descubra qual opção é mais vantajosa para você.

Entendendo o consórcio de veículos

O consórcio é uma modalidade em que várias pessoas se juntam para pagar uma parte do carro, criando um fundo para a aquisição do bem. Esse método é bastante popular entre aqueles que não têm pressa em obter o veículo. Gabriella Barros nos explicou como funciona:

“O consórcio é uma modalidade em que várias pessoas se juntam para pagar uma parte do carro, criando um fundo para aquisição daquele bem”, disse Gabriella. “Um dos modos de ser contemplado é o sorteio, que ocorre mensalmente, selecionando uma pessoa do grupo para receber a carta de crédito”.

Como funcionam sorteios e lances?

No consórcio, além dos sorteios, os participantes podem dar lances, como em um leilão. Isso oferece uma oportunidade de ser contemplado com a carta de crédito sem precisar esperar pelo sorteio mensal. Porém, como alertou Gabriella, é importante estar atento a algumas armadilhas.

“Os lances mínimos podem ser tão altos que podem servir como entrada para comprar o carro em um financiamento”, explicou. Portanto, é essencial avaliar se participar de um consórcio é realmente vantajoso para suas necessidade e condições financeiras.

Financiamento: vale a pena?

O financiamento, por outro lado, é o ato de solicitar um empréstimo a uma instituição financeira, que será pago com juros. “Assim que o financiamento é aprovado, o cliente pode retirar o veículo na concessionária, facilitando a aquisição imediata”, esclareceu Gabriella.

Mas é bom ficar atento às taxas envolvidas. Embora o consórcio possa não ter juros abusivos, isso não significa que o cliente estará isento de outras tarifas. Segundo a consultora, a taxa de administração nos consórcios pode ser comparável aos juros do financiamento.

Quando optar pelo consórcio?

Não existe uma resposta exata para dizer qual método é mais vantajoso, pois depende do perfil e das necessidades de cada um. Gabriella enfatizou que, em alguns cenários, o consórcio pode ser uma excelente escolha.

Ausência de juros abusivos, porém com taxas de administração.

Indicado para quem não precisa do carro urgentemente.

Permite o planejamento financeiro a longo prazo.

Vale a pena fazer financiamento?

O financiamento é ideal para quem precisa do carro imediatamente e pode pagar as parcelas mensais com os juros agregados. Gabriella elucidou algumas situações vantajosas para optar por essa modalidade:

Aquisição imediata do veículo.

Possibilidade de negociar o valor da entrada e das parcelas.

Ideal para quem usa o carro no dia a dia ou para trabalho.

Como escolher a melhor opção para você?

Assim, a escolha entre consórcio e financiamento deve ser feita com base em uma análise criteriosa de suas finanças pessoais e objetivos. Considere os seguintes pontos antes de tomar sua decisão:

Verifique sua urgência em obter o carro. Avalie os custos totais, incluindo taxas de administração e juros. Considere sua capacidade de pagamento mensal. Projete o impacto da aquisição do veículo em sua renda familiar.

Em resumo, tanto consórcio quanto financiamento têm suas vantagens e desvantagens. O mais importante é avaliar suas necessidades e condições financeiras para decidir qual método é o mais adequado para você.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução