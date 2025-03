Consumir fígado de boi faz mal à saúde? Entenda os efeitos

Por ser o órgão que elimina toxinas, existe a crença de que o fígado de boi possa estar contaminado. Entenda qual o risco da carne

O fígado de boi não costuma ser o tipo de carne preferido das pessoas. Ainda assim, ele é uma opção saborosa e versátil para quem gosta do corte. Em um ou outro caso, é comum ouvir que essa carne pode fazer mal à saúde, já que é o fígado o órgão responsável por eliminar as toxinas do organismo. O receio vai da premissa de que nele estão acumuladas todas as toxinas do animal. No entanto, isso não é bem verdade.

Consumir fígado de boi faz mal à saúde? Entenda



A nutricionista Mariana Venturini explica que, se formos pensar dessa forma, toda carne teria toxinas, não somente o fígado. “O que devemos nos atentar, vale para todo tipo de corte de carne, que é comprar em locais que garantam segurança alimentar e qualidade nutricional”, destaca.

Ela lembra que o fígado bovino é fonte de proteína, além de ser muito rico em vitaminas e minerais, em especial ferro, zinco, B9, B12, vitamina A, E e D. Por isso, é um grande aliado para saúde como um todo, especialmente em casos de anemia, baixa imunidade e outros, indica a profissional.

Para quem gosta do corte, Mariana recomenda temperar à gosto e deixar marinar. Depois, é só grelhar com cebola fatiada. Conhecendo a origem da carne, o consumo pode ser despreocupado.

As toxinas estão por todo lado, é preciso saber viver com elas

“No mundo atual, dificilmente viveremos longe de toxinas. No ar que respiramos, na água que bebemos, na comida que comemos existem toxinas. São elas, resíduos de plástico, agrotóxicos, metais tóxicos, entre outros. Se focarmos somente nisso, acrescentamos mais uma toxina que se chama estresse”, adverte a nutricionista.

Por isso é tão importante adotar um estilo de vida saudável. Mariana recomenda a manutenção de uma alimentação balanceada, equilibrada, rica em vegetais e frutas, com consumo moderado e variado de proteína animal. Além disso, é indicada a prática de atividade física e controle de estresse. “Dessa forma, nosso fígado vai trabalhar bem e fará bem feito o trabalho de detoxificar as toxinas que temos contato”, finaliza.

Foto: Shutterstock / Saúde em Dia

Reprodução: terra.com.br/