Crise Climática: projeto Escolas Climáticas promove expedição educativa pelo Rio Tucunduba em Belém

Na semana em que o Brasil registra recordes históricos de altas temperaturas, a Organização Mandí, em parceria com o Laboratório da Cidade, realiza amanhã, sexta-feira, 13, por meio do projeto Escolas Climáticas, uma atividade fundamental para o fortalecimento e capacitação de alunos da rede pública de Belém em relação às questões socioambientais e climáticas. No evento, os alunos do segundo ano do ensino médio da EEEFM Vilhena Alves irão conhecer o que deveria ser o curso natural do Rio Tucunduba, perdido no concreto de uma Amazônia Urbana. Durante a expedição, que durará quatro horas, serão feitas quatro paradas em pontos que representam aspectos centrais da história de transformação do Rio Tucunduba.

A expedição começará na nascente do rio, localizada numa casa na Tv. Angustura, no bairro do Marco, e finalizará na foz do Tucunduba, na Universidade Federal do Pará. “Esperamos que, ao final dessa atividade, os jovens que nos acompanharam se tornem mais críticos e informados sobre as questões climáticas de Belém, e adquiram ferramentas para pensar em um futuro para a nossa cidade que leve em conta todos os nossos rios”, explica o assessor de educação da Mandí, Alan Batista.

PROJETO ESCOLAS CLIMÁTICAS

O projeto Escolas Climáticas, em parceria com o Laboratório da Cidade, tem como objetivo fornecer aos estudantes ferramentas e conhecimentos para compreender a extensão e a dinâmica do debate sobre a influência humana e as mudanças climáticas. A iniciativa busca promover maior conscientização e engajamento entre a comunidade escolar, incentivando-os a serem agentes ativos na promoção de práticas sustentáveis e protagonistas na busca de soluções para problemas climáticos. Esta atividade também é uma forma de trazer o debate climático para uma Amazônia frequentemente ignorada e esquecida.

“Diante da necessidade crescente de tornar a pauta climática acessível a diferentes camadas da sociedade, especialmente aos adolescentes e às escolas, o projeto Escolas Climáticas surge com o objetivo de popularizar o debate climático, começando pela cidade de Belém. A ideia é levar essa discussão para as escolas estaduais, ampliando e fortalecendo a cultura democrática de debate social e ambiental no sistema público de ensino de Belém”, conclui Alan.

SOBRE A ONG MANDÍ

A jornada da Mandí começou em 2016 como o coletivo “Ame o Tucunduba” – a partir da iniciativa colaborativa de jovens mulheres, em sua maioria não brancas, da Região Metropolitana de Belém. Buscando incentivar a participação social na gestão das águas da cidade, a organização ofereceu formações voltadas às juventudes periféricas e engajou aproximadamente 938 pessoas em projetos e eventos nos primeiros anos de atuação.

A partir de 2022, a organização passou a se chamar Mandí, uma ONG da sociedade civil gerida majoritariamente por mulheres, que, a partir das águas amazônicas, convida as pessoas a imaginar outros futuros para as cidades. A Organização Mandí está comprometida em capacitar os estudantes com o conhecimento e as habilidades necessárias para liderar o caminho em suas comunidades, contribuindo para um futuro mais sustentável e resiliente.

Serviço

Escolas Climáticas – Expedição Tucunduba

Data: 13 de setembro de 2024 (sexta-feira)

Horário: 08h as 12h

Ponto de saída: EEEFM Vilhena Alves – Av. Magalhães Barata, S/N

Contatos: 91 98965-3641 (Ana Vitória) / 91 987049029 (Dalissa Cabral)

Imagem: Agência Pará de Notícias