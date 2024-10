Drone é lançado em direção à casa de Netanyahu em Israel

Israel confirmou neste sábado (19) que um drone que atingiu a cidade de Cesareia tinha como alvo a residência particular do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, mas que nem ele nem ninguém de sua família estavam em casa.

– Um drone foi lançado contra a casa do primeiro-ministro em Cesareia. O primeiro-ministro e sua esposa não estavam lá e não houve vítimas no incidente – informou o gabinete do premiê em comunicado.

Um drone atribuído ao grupo terrorista libanês Hezbollah atingiu a cidade costeira mediterrânea, no centro de Israel, dos três que foram detectados, embora os outros dois tenham sido interceptados.

– Na última hora, três veículos aéreos não tripulados foram identificados cruzando do Líbano para o território israelense. Dois deles foram interceptados e um terceiro atingiu a área de Cesareia – informou um comunicado das Forças de Defesa de Israel (FDI).

Durante o incidente, as sirenes também foram ativadas na base militar de Glilot.

