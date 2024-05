Datena passa por cirurgia e vai pra UTI

José Luiz Datena precisou se afastar da apresentação do programa Brasil Urgente para passar por uma cirurgia. O renomado apresentador da Band foi submetido à intervenção cirúrgica na manhã de quinta-feira (2) e está em recuperação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O motivo específico da cirurgia não foi divulgado.

O jornalista, de 66 anos, conduziu seu programa pela última vez na segunda-feira (29), sendo substituído por Joel Datena desde então. Datena compartilhou que a cirurgia foi realizada por razões técnicas, minimizando sua importância: “Acabei de fazer uma cirurgia. Estou na UTI do Sírio e tô bem. Foi uma cirurgia de questão técnica, nada importante”, afirmou ao Splash.

Embora tenha sido contatada, a assessoria de imprensa do Hospital Sírio-Libanês ainda não forneceu informações sobre o estado de saúde do paciente.

No ano anterior, Datena já havia se afastado do trabalho para se recuperar de três cirurgias e, na ocasião, chegou a gravar uma mensagem diretamente do Hospital Sírio-Libanês para explicar sua ausência. Ele mencionou: “Foi tudo bem, consegui até trabalhar nesse meio tempo, mas não estou totalmente recuperado”.

Em uma conversa com o Notícias da TV em setembro, Datena expressou sua preocupação com sua saúde, mencionando cansaço e necessidade de cuidados. Ele também comentou sobre sua intensa carga de trabalho diário, destacando a necessidade de reduzi-la.

Quanto à sua possível candidatura política, após se filiar ao PSB em dezembro, Datena é cogitado como possível vice na campanha à Prefeitura de São Paulo, junto à deputada Tábata Amaral. Apesar de sua liderança nas pesquisas de opinião para o Senado de São Paulo, Datena desistiu cinco vezes de concorrer a cargos públicos, enfatizando sua defesa da democracia como prioridade.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução Band